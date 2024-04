Luis Enrique, el juego al revés

Luis Enrique habla del Barça días antes de la eliminatoria de Champions / Perform

E n su aparición en el stream, a Luis Enrique le preguntaron sobre su duelo contra el Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y él se refirió a los títulos europeos que tiene su ex equipo y a los jugadores del equipo de Xavi: “La eliminatoria contra el Barça está muy difícil. Por algo tienen un cinco en la manga, por sus Champions. Ter Stegen podría ser titular en el PSG, Araujo, Cubarsí ya le veis, Gavi, Gundogan... Más de siete jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo”.

El juego podría ser también a la inversa. ¿Cuántos jugadores del PSG podrían ser hoy titulares en el FC Barcelona? Veamos. Según lo visto en el decisivo partido de semifinales de la Copa de Francia disputado la pasada semana contra el Rennes, no tantos jugadores de la actual plantilla del equipo de Luis Enrique serían titulares hoy en el once de Xavi Hernández. Bajo los palos, Donnaruma es un gran portero pero teniendo en cuenta que debería competir con Ter Stegen, el italiano no sería titular en el FC Barcelona. En la defensa parisina destacan tres jugadores: Hakimi Achraf, Marquinhos y Lucas Hernández.

Los tres son muy buenos, aunque solo el central, por su experiencia, sería titular hoy en el FC Barcelona. Marquinhos sale de una defensa y, pese a ello, demuestra que está a un nivel superior al de sus compañeros. El resto de jugadores, Achraf, Lucas Hernández y Nuno Mendes no superan el nivel de los defensores azulgranas.

Coupe de France - PSG vs Rennes / efe

El centro del campo gana el Barça

El centro del campo parisino es donde, a ojos de un aficionado y con riesgo a sufrir un varapalo cuando el balón empieza a rodar, es donde el Barça es muy superior. Zaire Emery, Vitinha o Fabián no son superiores a los jugadores del Barcelona, juegue quien juegue en la zona medular. Ni las lesiones (Gavi y Pedri) dejan al Barça en inferioridad en el centro del campo por lo que el Barça no tiene nada que envidiarle al PSG.

En ataque es donde el PSG gana en este duelo de uno contra uno de las horas previas al partido. Dembélé ya demostró que era superior a Raphinha cuando vestía de azulgrana durante la pasada temporada. El francés, si siguiera de azulgrana, sería la apuesta de Xavi en el caso de haber permanecido en Barcelona.

Dembélé, junto a Koundé y Mbappé / Equipe de France

Con quien tampoco hay discusión es con Mbappé, un jugador de otra dimensión incomparable con cualquier jugador. Mbappé jugaría siempre en el actual Barcelona... y en cualquier otro equipo del mundo. De la delantera azulgrana solo Lamine, pese a su edad, es superior a su homólogo parisino Kang-in Lee.

En total, son Maquinhos, Dembélé y Mbappé los tres únicos jugadores del PSG que hoy sería titulares en el Barcelona, un balance muy favorable a los de Xavi por lo que el Barça tiene sus opciones para acceder a semifinales.