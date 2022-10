Xavi: "Vamos a ver cómo se da lo de Leo"

El técnico blaugrana reconoce que "el Barça es su casa" "No es momento de hablar de eso", aseguró sobre un hipotético regreso

Xavi Hernández es, seguramente, la persona que mejor conoce a Leo Messi en el vestuario del Barça. Mucho se está hablando de un hipotético regreso al Barça tras acabar el segundo año de contrato en el PSG y quedar libre. El técnico blaugrana prefirió no hablar mucho del tema, al considerar que, en la previa de un encuentro tan trascendente como el que jugará el Barça ante el Inter, no es momento, aunque, obviamente, no cerró ninguna puerta.

"Lo de Leo vamos a ver como se da. Le deseo lo mejor y el Barça es su casa", arrancó Xavi, que prefirió no ahondar en el tema: "No es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor tampoco a él, que esté tranquilo y disfrutando en el PSG y le deseo lo mejor". El técnico, de hecho, desvió la atención asegurando que "creo que fue Leo quien dijo que la Champions no siempre la gana el mejor" para, acto seguido, centrarse en el Inter.

El Barça se la juega este martes en San Siro porque, tras caer ante el Bayern en Múnich, necesita la victoria para marcar territorio respecto a los italianos, en principio el rival con el que se jugarán la segunda plaza si el Bayern no falla.