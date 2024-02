Laporta navega entre la fe, la esperanza y los falsos enemigos

Laporta: "Es falso que pensemos en convertir al Barça en sociedad anónima" / RAC 1

Laporta dejó claro en su entrevista con Jordi Basté, en el programa líder de la radio en Catalunya, que el trabajo realizado por Xavi no ha sido bueno. "A cualquier otro lo hubiera destituido", afirmó con rotundidad el presidente. O sea, que no deja margen para las interpretaciones.

Como tampoco las deja respecto a la relación con la multinacional norteamericana Nike. La marca que tantos años ha acompañado al Barça y de la que muchos clubs presumen de ella se ha convertido ahora en un nuevo enemigo. Tanto es así que desde el club están dispuestos a romper el contrato y confeccionar sus propias camisetas. No descarten esta opción.

En cuanto a la economía del club, explicó que todo va viento en popa. Tiene fe en cumplir el presupuesto y eso, si es así, sería una excelente noticia.

De las obras del estadio, confía que se cumplan los plazos y espera volver a jugar en el Camp Nou a finales de año. Razonó con argumentos sólidos porque el Barça no debe ser nunca una Sociedad Anónima y cargó contra los árbitros y Florentino. Todo controlado debieron pensar sus asesores.

Laporta siempre suma en las entrevistas, comete pocos errores y vende bien su producto, aunque tenga poco a ofrecer. Sin embargo, ayer cometió un desliz de principiante. No es nuevo que los presidentes del Barça vean enemigos o imaginen conspiraciones donde no las hay. Tampoco es novedad que les cueste digerir la crítica. En este apartado debería ser más respetuoso con nuestros colegas de profesión. No creo que nadie del Barça tenga tanta libertad para verter sus opiniones como la tenemos los que formamos parte de Prensa Ibérica. Tener a nuestras espaldas un grupo editorial independiente y solvente es la mejor garantía para poder ejercer un buen periodismo. Pues eso, que por el bien de todos los culés, la mejor noticia sería que hoy el Barça gane al Alavés.