Laporta se la juega con Xavi en un club que vive al día

La visita de Laporta a Xavi y al equipo / FCB

El presidente del Barça explicó que aceptó la fórmula que le propuso Xavi de seguir hasta final de temporada porque es una leyenda del club. Nadie pone la mano en el fuego porque sea la mejor solución, pero tampoco se puede aseverar que a corto plazo otro entrenador lo haría mejor. Además, de lo que no se puede dudar es de la honestidad y el compromiso que Xavi presentará hasta su último día. Se la juega con él y hace bien. Saldrán mejor o peor las cosas, pero lo dará todo. Dicho esto, si los resultados no llegan, la situación puede resultar insostenible por mucho que los futbolistas muestren su apoyo incondicional al técnico.

Sin embargo, lo que más sorprendió de Laporta es que aprovechara su breve mensaje para afirmar que en el resto del club está todo bajo control. Mencionó la parte institucional, económica y social. Es verdad que Montjuic registró el domingo una buena entrada, pero tan cierto como que cerca de 20.000 socios no han actualizado sus datos a tiempo con el riesgo de perder el carnet.

A todo eso, la crisis económica heredada sigue sin resolverse, aunque siempre se aseguró que se revertiría la situación. Es más, se han vendido patrimonio en forma de palancas y todavía falta dinero para poder inscribir a futbolistas, para fichar o para devolver el aval ejecutado por el propio presidente y otros directivos.

A priori, no es un buen momento para sacar pecho, pero ese optimismo permanente de Laporta parece no tener límites. En esa sucinta declaración, aseguró que sigue pensando que: con compromiso, con más carácter y sin perder la concentración se podrá conseguir alguno de los objetivos marcados. O sea, la Liga o la Champions. Pues eso, que no pierde la esperanza. Eso sí, a día de hoy, ni el equipo masculino ni femenino tienen entrenador para la próxima temporada. Una prueba más de que viven al día.