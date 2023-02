Ya me lo decía mi madre: “Escribe lo que quieras, pero estudia Derecho. Las leyes, entre semana y la poesía, los días de fiesta”. Como casi siempre, no le hice caso y me fui flechada a la Universitat Autònoma. En aquellos tiempos no teníamos facultad y ocupábamos (sin ‘k’, que no estábamos de moda ni en el siglo XXI) las aulas de las futuras togas, de los economistas e, incluso, alguna de Veterinaria. Pensaba yo en mi progenitora cuando corría de una punta a otra de Bellaterra para encontrar la clase de Opinión Pública y veía a los futuros abogados desayunando opíparamente en el bar.

Quizá debí hacerle un poco de caso, sólo un poco, viendo lo útil que me sería conocer algunas leyes, argucias legales y nomenclatura para trasladar, comunicar y entender algunos capítulos del mundo del fútbol. Que comen aparte de la física, la técnica, la táctica, los valores, las emociones y las pasiones, ya saben. Yo, como decía Xavi ayer en rueda de prensa, “de leyes sé muy poco y ando flojo”. Pero debe convivir con ellas, mal o bien que le pese.

Oímos o leemos la palabra ‘juez’ o ‘jueza’ y al común de los mortales nos entra un sinvivir. Por lo que fue, lo que es y, sobre todo, lo que será. En un terreno de juego, la ley es el árbitro. El mismo que te saca tarjeta roja porque le ofende un gesto dirigido a su persona y te sanciona con una cartulina amarilla si le rompes la crisma a un rival. El mismo que perdona una expulsión a Nacho hace dos días. El mismo que recurre a un VAR para el que hoy el blanco es blanco y mañana, negro. Cuánta razón tenía Pacheta cuando dijo que “ellos no pagan los errores de los entrenadores, pero nosotros sí pagamos los de los colegiados".

Pocos minutos antes de la comparecencia del técnico del Barça en la previa del Betis-Barça de hoy -“sólo me preguntáis por fichajes y tenemos un partido que nos puede poner a ocho puntos del segundo clasificado”, clamaba en el desierto- se confirmó que Gavi ya podía ser inscrito como jugador del primer equipo

Por segunda vez en dos meses (recuerden tema Lewandowski), los servicios jurídicos de la entidad azulgrana encontraban un resquicio legal a lo que considera un derecho y conseguían que un juez validara la inscripción del nuevo ‘6’. A Javier Tebas se lo llevaban los demonios porque defendía lo contrario, argumentando el déficit de más de 200 millones del Barça para la próxima temporada, algo que incumple la normativa de ‘fair play’. ¿Lo recurrirá La Liga? Puede hacerlo. Y ahí estará un juez para decidir.

Mientras Xavi intentaba jugar con el esférico y regatear las preguntas sobre las las leyes que tanto le cuestan, la Audiencia Provincial de Madrid estimaba el recurso de la Superliga y desestimaba la oposición de la UEFA contra las medidas cautelares o, lo que es lo mismo, que no pueden sancionar ni al FC Barcelona ni al Real Madrid. Habla la sentencia de conceptos como ingenuidad, monopolio y amenazas. ¿Se recurrirá? Seguro. Por si caso, les recuerdo: hoy a las 21h en el Benito Villamarín, Betis-Barça. Que ruede el balón.