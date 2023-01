Xavi pone el foco en el ataque

El técnico blaugrana está convencido de que su equipo "debe generar más arriba" "Lo que me ocupa y preocupa es seguir con la racha de victorias", aseguró en rueda de prensa

Esto no para y, tras superar una jornada en la que el Barça ha logrado una ventaja de cinco puntos al frente de la tabla respecto al Real Madrid, los blaugrana viajan mañana miércoles a Sevilla para medirse al Betis en una jornada atrasada por la disputa de la Supercopa de España. Xavi, en rueda de prensa, avisa a sus futbolistas de la dificultad del Benito Villamarín, algo que ya pudo comprobar en Arabia Saudita.

El técnico egarense tiene claro que el partido en Riad es una referencia clara: "Nos sirve de mucho este partido. Pellegrini es un entrenador que varía muy poco su sistema y le funciona muy bien. Es un equipo con mucho talento, difícil de contrarrestar, y con pelota es de los mejores equipos de LaLiga. Y sin pelota hacen cosas muy buenas, con jugadores muy diferenciales como Borja Iglesias, Canales, Fekir... El trabajo de Pellegrini es inmenso". Xavi entiende que "en su estadio nos costará mucho, como en la Supercopa". Y la clave para el entrenador es "tener el balón, mantener la posesión, seguir atacando, presionando, porque si no nos pueden someter y complicar la vida".

"Generar más cosas en ataque, atreverse más, generar más cosas. No hay que tener miedo a perder el último pase, eso es lo que nos falta", aseguró sobre el momento de juego que atraviesa el equipo. La repuesta la dio sobre un tema planteado sobre el rendimiento de Raphinha, al que excusó individualmente y consideró que el fútbol ofrecido por el Barça depende de todo el equipo.

Xavi reitera que tiene confianza en Raphinha y a su vez espera que sus futbolistas de ataque generen más ocasiones de peligro | FCB

"Lo que más me preocupa es seguir con esta racha de victorias, es lo que más me preocupa y me ocupa", explicó sobre el fútbol ofrecido por los blaugrana en los últimos partidos. "Nuestro objteivo es , a partir de jugar nbien, ganar los partidos, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro modelo de juego e ideario. No siempre se consigue, el fútbol tiene esto de caprichoso. A veces jugando un partidazo ganas y a veces jugando peor lo haces. Hay que acercarse a la final de la Suepercopa, donde hicimos un partidazo. Ese es el objetivo. No hay esa superioridad de un equipo hacia otro, es otro fútbol", explicó el técnico sobre cómo está jugando su equipo.

Añadió que "hay que ser más atrevidos, como en Girona, pero no hicimos ni mucho menos un mal partido. Estamos bien en muchos aspectos".