Me puse el martes a ver el partido aun sabiendo que estábamos eliminados de la Liga de Campeones, que nos íbamos a enfrentar al equipo con peores datos de la eliminatoria y que aquello era una purga que había que pasar antes de decirle adiós a los que van a disputar la siguiente fase en la que están los mejores. Triste, pero ya aceptado.

La verdad es que no esperaba aburrirme tanto y menos sufrir en algún momento para que no nos empatasen. Los checos nos acorralaron en varias ocasiones, nos marcaron dos goles y chutaron al palo un par de veces más. Yo había afrontado el partido esperando una goleada, un juego bonito, pues en teoría nos medíamos con un equipo inferior. Pero lo que vi fue mediocre, tristón y con carencias alarmantes en la retaguardia. El Barça es uno de los equipos más goleados de esta fase de la Champions. Cada día me pregunto cuánto faltará para que vuelva Araujo, o si tardaremos mucho en tener de nuevo a Christensen. Al menos para ver otras caras en esa defensa que hace aguas. Siempre que el equipo rival se acerca a nuestra área existe la sensación de que nos van a marcar. Da igual lo menor que sea el equipo, consiguen atenazarnos y desguarnecernos.

Ahora nos toca la Europa League, una competición de segundones que nos mantendrá distraídos, o no, porque si se repite el fracaso del año pasado, el cabreo será gordo.

Como culer siento tener que escribir un artículo tan poco alentador, pero es lo que el equipo nos transmite ahora mismo. Impotencia, falta de seguridad y muchas incógnitas. Por ejemplo la de Ansu Fati, un jugador que lleva recuperándose meses y que le vemos como sin alma. Las lesiones siguen sucediéndose, vamos a baja por partido. ¿Qué nos deparará en este sentido el mundial de Qatar?

En positivo diré que Casadó me gustó mucho, que Pablo Torre fue más irregular y que Iñaki Peña hizo lo que pudo. Otra cosa positiva: los 31 puntos en la Liga y a un punto del líder. Hay motivos para soñar….