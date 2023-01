Gavi desmonta todas las mentiras

Desde que Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, irrumpió en el Barça como un ciclón, se han publicado, sostenido y esparcido diferentes bulos y mentiras. Todas, prefabricadas. Todas, desmontadas por el fútbol de Gavi. Conviene recordarlas.

Primera mentira: "Gavi solo sabe dar patadas". Dicen los que saben de fútbol menos que una piedra que el chaval del Barça solo sabe dar leña. La realidad es que Gavi rasca, no hace prisioneros y no es sor Teresa de Calcuta, pero es mucho más que eso. Es todo lo que un aficionado le pide a un futbolista de su equipo: Intensidad, garra, sacrificio, inteligencia, gol, calidad, y ambición. Es el espíritu del Barça, el orgullo de España y el ‘Golden Boy’ europeo. Ese estatus no se alcanza a base de patadas.

Segunda mentira: "Gavi está sobrevalorado". Los telepredicadores insistían en que era un producto engordado por la prensa catalana y una moda pasajera, irrelevante. La realidad es que Gavi no para de multiplicar su valor. Progresa, genera, asiste o marca. Fue titular con Koeman, titular con Luis Enrique y es vital para Xavi. No tiene techo y está llamado a marcar época en el fútbol español. En la Supercopa destrozó al Madrid. Dos asistencias, un gol y ‘MPV’ de la final. ¿Sobrevalorado? Parece que no.

Tercera mentira: "Gavi es un enchufado". Entre el periodismo de cloaca se dejó caer que Gavi iba a la selección porque su agente, Iván De la Peña, era amigo íntimo de Luis Enrique. La realidad es que Lucho conocía al chico, sabía lo que podría dar y le abrió las puertas de la selección. Desde entonces hasta ahora, Gavi es titular con España. Su ‘enchufe’, dos pelotas y un balón.

Cuarta mentira: "Gavi es un capricho de Luis Enrique". Por el mar corren las liebres y por el monte, las sardinas. La realidad es que Gavi debutó con 17 años en la Liga de Naciones, siendo el mejor ante Italia, y que en el Mundial, marcó ante Costa Rica y fue el segundo jugador más joven en una fase del KO en la Copa del Mundo, después de Pelé. Hoy día es indiscutible en la selección. Menudo "capricho". Que Dios les conserve la vista.

Quinta mentira: "El Madrid pudo fichar a Gavi". Otro cuento chino. Ni el Madrid hizo oferta, ni negoció, ni tuvo oportunidad real de llevarse a Gavi, por el que el Barça sólo pagó 10.000 euros cuando era un niño.

Sexta y última mentira: "Gavi no renovará con el Barça”. La verdad es que ha firmado hasta 2026 y tiene una cláusula de mil “kilos”. Ahora la prioridad del club pasa por inscribirle con ficha del primer equipo. Hay Gavi para rato. Es, junto a Pedri y Araujo, el futuro y presente del club. ¿Y sus 'haters', qué? Seguirán inventando mentiras. Pobres. Cuantos más bulos imagina su mente enferma, mejor juega Gavi.

PREJUICIOS Y PREGUNTAS

Hay preguntas cuya respuesta desmontan cualquier prejuicio. ¿Quién es el jugador del Barça que más ocasiones de gol genera por partido? Jordi Alba. ¿Y el jugador que más asistencias da? Démbélé. La prensa puede estereotipar y las redes ‘hatear’ pero los números no entienden de prejuicios. El campo no miente: Alba y Dembélé son clave en este Barça.

AHORRO Y NEGOCIO

El socio culé insiste: “Al Atleti, ni agua”. El club sigue a lo suyo. Necesita inscribir y renovar jugadores. Por eso, Memphis se va. El Barça se ahorra 6 millones de salario, recauda 3 fijos y otro más en variables. Todo, por un jugador que acababa contrato, que se iba gratis en julio y que era el sexto delantero de la plantilla. Un buen negocio.