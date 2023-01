El partido más especial para Gavi

El Getafe ‘conoció’ a Gavi cuando era una promesa y lo redescubrirá este domingo como uno de los líderes del Barça 511 días después de su debut oficial, el andaluz es clave tanto en el club azulgrana como en la Selección

Camp Nou. 29 de agosto de 2021. Minuto 74 del partido de Liga entre el Barça y el Getafe. El conjunto azulgrana manda en el marcador, pero no lo hace con holgura (2-1), pocas horas antes de que Leo Messi debute con el PSG a más de 1.000 kilómetros. En el Estadi se respira un ambiente muy enrarecido. Es el inicio forzoso y doloroso de una nueva etapa sin el mejor jugador del mundo en el club de su vida. Braithwaite pide el cambio y Ronald Koeman, en un momento de máxima exigencia, apuesta por un canterano de 17 años: Pablo Páez Gavira ‘Gavi’. El resto es historia.

511 días después de que los aficionados culés comprobaran en apenas un cuarto de hora que las buenas sensaciones mostradas por la perla de Los Palacios y Villafranca durante la pretemporada eran solo una pequeña muestra de su increíble potencial, Gavi se enfrentará mañana al Getafe. En esta ocasión, sin embargo, no lo hará como una joven promesa, sino como una pieza fundamental de la columna vertebral del Barça y de la Selección.

Gavi, durante su debut con el primer equipo del Barça | Javi Ferrándiz

De promesa a realidad

Gavi ya ha disputado 72 compromisos oficiales con la elástica azulgrana (tres goles y once asistencias) y 17 con ‘La Roja’ (tres tantos). Fue titular en los cuatro partidos que disputó España en el Mundial de Qatar y fue el MVP de la final de la Supercopa de España, su primer título como futbolista profesional, al consumar una auténtica exhibición de poderío físico y talento contra el Real Madrid. A nivel individual, el centrocampista andaluz ha conquistado los dos galardones más prestigiosos para los futbolistas menores de 21 años, el Golden Boy y el Trofeo Kopa.

“Soy el niño más feliz del mundo. He salido a dar el máximo”, declaró Gavi tras su estreno con el primer equipo; “Soy un jugador que siempre lo da todo. Todavía me queda mucho por mejorar”, dijo justo después de su coronación en el clásico, como si no hubiera sucedido nada en los últimos meses. Como si el dorsal ‘6’ no estuviera esperando impacientemente que el Barça solucione sus problemas con el ‘fair play’ para abrazarle durante mucho tiempo.