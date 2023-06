Fútbol y fichajes, un mercado donde ya no sólo hay clubes

Leo Messi no se retirará en el FC Barcelona. La operación era harto complicada, por la situación económica del club y por los competidores que emergieron en esta carrera. No es un secreto que la entidad blaugrana continúa con un nivel de gasto muy superior al de sus ingresos, lo que obliga a dar muchas salidas antes de cualquier entrada. Mientras, sus rivales en esta carrera al sprint -Al Hilal e Inter Miami- no han tenido tanta complejidad en lo económico, como sí en plantear una propuesta deportiva y personal atractiva.

De hecho, el astro argentino se ha acabado decantando por factores asociados a esto último en el momento de escoger destino entre Arabia Saudí o Estados Unidos. Frente al argumento emocional del Barça, dos clubes con palancas que un club social, sea el Barça o el Real Madrid, difícilmente puede activar. PIF, fondo soberano de Arabia Saudí y que ya controla el Newcastle, ha comprado el 75% de los cuatro principales equipos del país. Al Ittihad, Al Ahli, el Al Hilal y el Al Nassr ya tienen detrás el poderío económico de un fondo que maneja 700.000 millones de dólares y que ha facilitado que los Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y N’Golo Kanté de turno puedan hacer las maletas e ir a cobrar un mínimo de 100 millones anuales.

Cifras fuera de toda lógica empresarial para lo que la realidad del mercado daría a un equipo de una liga tan menor como la saudí. Es la vía del dinero rápido y a espuertas que ya exploró China con el mismo deseo de acabar acogiendo un Mundial, y que acabó con algunos clubes quebrados e impagos. Nada que ver con lo que se está diseñando en Miami para acabar de cerrar el aterrizaje del futbolista que debe marcar un tercer punto de inflexión para el soccer tras Pelé y Beckham.

En una era en la que los deportistas son los que establecen la verdadera conexión con el fan y demuestran voluntad de formar parte del business, la fórmula MLS parece imbatible: participación accionarial en Inter Miami o una franquicia futura; presencia directa en el mayor mercado de patrocinio del mundo, y posibilidad de quedarse un porcentaje de los nuevos ingresos que su llegada genere en suscripciones a la OTT de Apple y el merchandising de Adidas. Con la primera anunció el próximo lanzamiento de una docuserie y para la segunda es su gran embajador en fútbol. ¿Un Jordan-Nike versión fútbol para dominar el soccer?

No son los 500 millones al año que le daba Arabia, pero a largo plazo su legado allí puede ser mucho más tangible que en Arabia y puede ser una inversión mucho más rentable. La MLS ha dejado claro que se trata casi de una operación de estado y tanto competición como clubes se han alineado para ayudar. Beckham pagó 25 millones por ser copropietario del Inter Miami, que antes de llegar Messi ya valía casi 600 millones de dólares. Not bad.

Las ayudas al descenso, la palanquita en el pase a Segunda

La semana pasada ya supimos que el Real Valladolid acompañará al RCD Espanyol y el Elche CF en Segunda División. Y lo harán directamente como cabezas de cartel y principales candidatos a lograr el ascenso por la vía exprés si nos atenemos a capacidad de inversión de los tres. En 2015-2016, con la centralización de las retransmisiones de LaLiga, se diseñaron unas ayudas al descenso pensadas para suavizar la transición y garantizar los pagos, pues los ingresos por televisión pasan de más de 50 millones a menos de 10 millones en un momento. Un paracaídas que ha creado una lista de equipos ascensor que está dando cierta estabilidad a ambas categorías.

El Espanyol, por ejemplo, recibirá unos 19,5 millones de euros, por los 12,8 millones del Elche CF y los 10,3 millones del Real Valladolid, según cálculos elaborados por 2Playbook Intelligence. Por dar contexto a estas cifras: los blanquiazules tendrán un extra equivalente a todo lo que puede llegar a ingresar una UD Las Palmas o Real Zaragoza, mientras que los otros dos sumarán sólo con la ayuda tanto o más que una decena de equipos de la zona baja. La inestable estabilidad es lo máximo que puede ofrecer la pirámide competitiva en Europa.