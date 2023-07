Han pasado a la historia los tiempos en que el futbol era un deporte de minorías en Estados Unidos. Hasta 1990 no se jugaba en las escuelas, no tenía presencia en los estadios ni mucho menos en televisión. La liga de futbol americano, la MLS (Major League Soccer), no se creó hasta 1996 y su profesionalización llegaría una década después. En los últimos años todo está cambiando rápido, el nivel de popularidad se ha elevado de forma espectacular hasta el punto de que el “soccer” se ha convertido en el cuarto deporte del país por detrás del futbol americano, baloncesto y beisbol, superando por primera vez al hockey sobre hielo.

En Estados Unidos se produce una circunstancia única en el mundo. El futbol femenino, a nivel de títulos y practicantes, supera al masculino de forma incuestionable. Es el deporte mas practicado en las Universidades y la selección USA ha ganado cuatro Mundiales y cuatro medallas de oro olímpicas. Sin embargo, ahora se produce un fenómeno que cambiará el panorama a corto plazo. La llegada de Messi esta produciendo un efecto despegue, ahora mismo Miami es el Cabo Cañaveral del futbol americano. El equipo de Beckham se ha convertido en el icono de la MLS hasta el punto de que Apple TV ha comprado los derechos de televisión y los fondos de inversión invierten en un deporte que mira con ilusión al Mundial 2026 que se celebrara en el continente americano.

Hay otro fenómeno digno de destacar. Fiel reflejo del interés que esta levantado el “soccer” es que los grandes clubs europeos ya no realizan giras de verano por Japón o Asia, ahora cada año van a Estados Unidos donde llenan estadios y cobras cantidades inimaginables en otros países. El partido contra el Arsenal jugado en el Sofi Stadium, registró un lleno hasta la bandera, 70,223 espectadores. Anoche en Dallas, en otro recinto espectacular, la versión americana de El Clásico fue otro gran éxito.

No hay duda, el fútbol conquista Estados Unidos con la base del público hispano que hasta ahora se tenía que contentar con el seguimiento por televisión de La Liga y la Premier. El Barça se ha dado cuenta de que el aumento de popularidad en Estados Unidos gracias a su gira anual puede significar un motor de negocio para conseguir nuevos patrocinadores. El fútbol forma parte ya del “enterteinement” de los americanos y prueba de ello es la expectación que despiertan los partidos de Messi que baten records de audiencia. Los goles de Leo llevan camino de salir tanto en televisión como en su día las súper canastas de Michael Jordan.