La filosofía Cruyff en el caso Koundé

Aunque el club esté en una situación de crisis económica, aunque el equipo no haya triunfado en Europa, el Barça sigue siendo el Barça. La atracción mundial que genera este club es proporcional a la masa de seguidores que tiene repartidos por todo el mundo. El Barça está entre los tres clubs más populares del mundo (con Messi era el primero y sin Messi no se conocen datos) por lo que jugar en el Camp Nou debe ser un privilegio, un honor, porque al jugador le da una dimensión que ningún otro club puede ofrecerte. Lewandowski puede dar fe de ello. Estuvo en el Bayern Munich donde ganó todo pero alucina con todo lo que genera el Barcelona. Así pues, la filosofía de Johan Cruyff debe imperarse en el caso Koundé.

“Quien no esté a gusto que se vaya”, “quien quiera irse, tiene la puerta abierta”. El Barça no puede ser como el PSG cuyos jugadores, muchos de ellos, siguen en el Parque de los Príncipes como una obligación, porque el contrato les tiene atados de manos y piernas. Es como una prisión de oro. El club parisino ya nos ha demostrado que este no es el camino. El City, por ejemplo, ha dejado salir a muchos jugadores que no querían continuar. Y sigue arriba porque los que se han quedado están involucrados, comprometidos en la causa.

Xavi Hernández pedía a inicio de curso a su equipo que fuera una familia, que murieran unos por los otros, que hubiera solidaridad. Y para que este propósito se mantenga para la próxima temporada debe permanecer el compromiso actual. Así pues, si Koundé quiere irse porque no juega en la posición que quiere, porque no cobra mucho o porque no está feliz en el Barça, pues que se vaya. Puerta abierta para empezar una nueva aventura a cambio, eso sí, de una buena cantidad económica que le permitirá al club contratar a otro que realmente juegue de lateral derecho.

Con Araújo o Christensen en el estado actual, Koundé no jugará nunca de central por lo que, quizás, no es una mala solución para el Barça que el francés salga. El Barça tiene centrales de sobra pues Marcos Alonso o Eric García pueden jugar allí. Y hay que recordar que este verano llega Iñigo Martínez.