Ambilight TV lucirá en la manga de la camiseta del Barça

El club azulgrana anuncia un acuerdo de patrocinio "multianual" con TP Vision, la compañía responsable del diseño, la fabricación y las ventas de los productos Philips TV, Philips Sound y AOC Audio La multinacional también se encargará de proveer de infraestructura audiovisual el nuevo Spotify Camp Nou

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles un acuerdo de patrocinio “multianual” con TP Vision, la compañía responsable del diseño, la fabricación y las ventas de los productos Philips TV, Philips Sound y AOC Audio. El club azulgrana se convierte en socio principal para dispositivos de televisión, pantallas y audio gracias a un pacto comercial que destacará la tecnología Ambilight TV, que aparecerá en la manga de la camiseta del equipo culé masculino a partir del encuentro ante el Mallorca del próximo fin de semana.

Además, Ambilight TV también se exhibirá de manera destacada dentro del Spotify Camp Nou, al que proveerá de infraestructura audiovisual cuando acabe la reforma y se convierta en uno de los estadios más grandes e innovadores del mundo. Según ha podido saber SPORT, el acuerdo entre el Barça y TP Vision será de cinco años (3+2) y la entidad catalana ingresará cada vez más dinero. El primer curso, 8 millones; el segundo, 10; el tercero y cuarto, 12; y el quinto, 14. Los dos últimos, como hemos dicho, serán opcionales. Buenas noticias financieras antes de un verano en el que la dirección deportiva barcelonista deberá volver a hacer ‘malabares’ para reforzar la plantilla.

“La colaboración es parte de la estrategia de ambas organizaciones para buscar de manera proactiva a socios que compartan los mismos valores y filosofía y que puedan combinarse para mejorar la reputación del club y de la empresa como los mejores en sus respectivos campos. TP Vision y el FC Barcelona comparten la visión de llevar los eventos deportivos más allá de lo ordinario, creando un espectáculo excepcional para los aficionados dondequiera que estén. El FC Barcelona se enorgullece de ser 'Más que un club', mientras que TP Vision ofrece Ambilight TV como 'Más que un televisor' para el consumidor”, han anunciado ambas instituciones en un comunicado.

Estrategia comercial

Juli Guiu, vicepresidente del área de ‘marketing’ del Barça, ha celebrado el hecho de que el club se haya asociado “con una empresa líder mundial en el campo de la electrónica y la tecnología audiovisual”. “Damos un paso de gigante en nuestra estrategia comercial de la mano de una multinacional que, gracias a su innovadora ‘Ambilight TV’, ha convertido la experiencia de un partido en un viaje cautivador y extremadamente satisfactorio para los millones de aficionados que siguen el fútbol desde sus casas”, ha declarado.

Ambilight, que procede de la combinación de las palabras ‘ambiente’ y ‘luz’ en inglés, es un sistema de retroiluminación impuesto por Philips para la línea de sus televisores planos de plasma, LCD, OLED y OLED+. El Ambilight sirve para extender, por medio de luces LED dispuestas en los laterales del televisor, los colores de la imagen, consiguiendo un efecto más inmerso.

El comunicado del Barça

El FC Barcelona amplía a su familia de patrocinadores con la incorporación de TP Vision como nuevo Main Partner de la Entidad. TP Vision es la empresa responsable del diseño, fabricación y venta de los productos Philips TV, Philips Sound y AOC Audio y pasa a formar parte del ecosistema de patrocinadores del Club como nuevo Main Partner for TV, Display and Sound devices.El acuerdo supone la incorporación de la marca Ambilight TV en la manga de la camiseta del primer equipo masculino a partir del próximo partido de Liga, el Barça-Mallorca, que se disputará este fin de semana en el Spotify Camp Nou.El acuerdo se ha firmado este jueves en un acto celebrado en el Palco del Estadio con la presencia del presidente Joan Laporta, del vicepresidente del Área de de Marketing, Juli Guiu y de Kostas Vouzas, CEO de TP Vision.Proveedor para el nuevo Spotify Camp NouEl acuerdo servirá para dar visibilidad a la gama líder mundial de televisores y productos de audio Philips de TP Vision en donde destaca la tecnología Ambilight TV -original de esta empresa- que se caracteriza por su capacidad única de convertir la televisión tradicional en una experiencia de visualización inmersiva como ninguna otra.El acuerdo otorga a TP Vision derechos de asociación con los primeros equipos de fútbol masculino y femenino así como con el resto de equipos deportivos profesionales del Club. Esta multinacional jugará también un importante papel como proveedor de pantallas y soluciones de señalización digital del nuevo Spotify Camp Nou, para convertirlo en uno de los recintos más innovadores de Europa, también en este ámbito.Durante el transcurso de esta asociación los jugadores y jugadoras de los primeros equipos de fútbol tendrán la posibilidad de ser embajadores de la marca y experimentar de primera mano la gama de productos de esta empresa, en particular la propuesta única de Philips Ambilight TV.Philips Ambilight TV, un toque de sofisticaciónUno de los rasgos distintivos que hace diferentes a los televisores Philips Ambilight es una tira de LED con varios colores integrados, ubicada a lo largo de los bordes posteriores del aparato, que proyecta en la pared trasera un halo de luz en cambio constante, acompasado con la imagen de la pantalla. Ambilight ofrece una imagen televisiva más grande y mejor que simula extenderse más allá de los límites físicos de la pantalla, haciendo que parezca que flote, en lugar de estar fijada a la pared. Un sofisticado detalle que funciona especialmente bien en el visionado de eventos deportivos como el fútbol.La colaboración entre TP Vision y el FC Barcelona, que deberá ratificarse en la próxima Asamblea de Socios Compromisarios, forma parte de la estrategia de ambas organizaciones de buscar de forma proactiva aliados que compartan los mismos valores con el objetivo de proyectar sus marcas en nuevas audiencias globales.Declaraciones de Juli Guiu, vicepresidente del Área de Marketing del FC Barcelona:“Nos sentimos muy orgullosos de dar la bienvenida a TP Vision como nuevo Main Partner del FC Barcelona. El Barça siempre ha destacado por su compromiso con la búsqueda de la excelencia, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, y este acuerdo es un nuevo éxito en este sentido porque nos alía con una compañía líder a nivel mundial del ámbito de la electrónica y la tecnología audiovisual. Un paso de gigante en la estrategia comercial del FC Barcelona de la mano de una multinacional que, gracias a su tecnología Ambilight TV, ha convertido la experiencia de partido en un viaje cautivador y muy satisfactorio para millones de fans que siguen el fútbol desde su casa”.Declaraciones de Kostas Vouzas, CEO de TP Vision (Philips TV & Sound Europe & Americas):"Estamos encantados de poder asociarnos con un auténtico icono deportivo mundial como el FC Barcelona. Se trata de un encaje natural porque ambas organizaciones buscan ampliar horizontes, ofreciendo a nuestros fans una experiencia deportiva única, en directo y en casa. Millones de consumidores ya disfrutan en sus hogares de nuestros televisores únicos Ambilight y, como parte de nuestra estrategia, esta asociación a largo plazo con el FC Barcelona va a elevar la fantástica experiencia Ambilight TV al nivel que realmente se merece”.Acerca de TP VisionTP Vision Europe B.V. está registrada en Países Bajos, con su oficina central en Amsterdam. TP Vision es una empresa de propiedad total de TPV Technology Limited (TPV), uno de los principales fabricantes de monitores y televisores del mundo.Fundada en 2012, TP Vision es hoy uno de los principales actores globales de las industrias de televisión y audio de consumo. Desarrolla, fabrica y comercializa productos y tecnologías de electrónica de consumo que ofrecen una experiencia visual y sonora superior.Con un fuerte enfoque en el mercado de consumo y la hostelería, la cartera de productos de TP Vision incluye productos de audio, televisores, pantallas profesionales y sistemas de operación de contenido. Estos productos y soluciones se comercializan a través de la propia marca AOC de TP Vision, así como de la marca Philips, utilizada bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.Hogar de marcas electrónicas líderes y productos galardonados, TP Vision emplea a más de 2.000 personas en todo el mundo, con operaciones en Europa, América, Oriente Medio, India y algunos países de Asia y el Pacífico.TP Vision aporta valor a la vida cotidiana y la sociedad gracias a su experiencia en desarrollo de productos, diseño, excelencia operativa y fabricación responsable.