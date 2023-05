Situación límite para Mirotic

El Barça ya le ha comunicado que no seguirá si no se rebaja un 50% la ficha El hispano-montenegrino cobra unos once 'kilos' anuales y le restan todavía dos temporadas de contrato

Tras la debacle en Kaunas en una 'Final Four' donde el Barça se volvió a ver superado tanto por el Real Madrid como por el Mónaco y con el título de Liga aún en juego, el FC Barcelona ya se mueve para confeccionar lo que será la próxima temporada de la sección. Habrá recortes importantes y el primero de ellos apunta a ser el Nikola Mirotic, el jugador que más cobra de toda la plantilla.

El Barça ya se ha puesto en contacto con el jugador y le ha comunicado que, o se rebaja la ficha en un 50%, o le abrirán las puertas para que deje el club a finales de la presente temporada, una vez finalicen los playoff de la Liga Endesa. El club azulgrana hizo un esfuerzo importante para firmarlo con la firme voluntad de lograr, por fin, la ansiada Euroliga y el objetivo no se ha cumplido.

Tras caer en la 'Final Four', el propio Nikola Mirotic dejaba en el aire su futuro, asegurando que se centra en vivir el día a día y no pensando en un futuro próximo: "Tengo contrato y me gustaría cumplirlo en Barcelona pero he visto mucha gente en otros deportes como el fútbol que no lo ha podido acabar, pero no lo sé. Yo tengo ganas de estar aquí y de cumplir la promesa que hice hacer algo grande y sentirme feliz”.

Lo cierto es que el hispano-montenegrino aún le restan dos años de contrato con el FC Barcelona y está dispuesto a cumplirlo. Sin embargo, la idea del club es otra. Mirotic percibe unos 11 millones de euros brutos por temporada y el Barça no está por la labor de pagar ese salario teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa la entidad.

Veremos cómo termina el que será uno de los temas más candentes del verano. Lo que parece claro es que club y jugador deberán hablar en las próximas semanas para resolver su futuro.