Yo soy español, español, español

Ser español es fantástico, bueno… tanto como serlo de cualquier otra nacionalidad. Ser español es tan genial como ser finlandés, o ser etíope, estadounidense o catalán, y puestos a magnificar orígenes, ser español, sentirte español, ser joven, fuerte y futbolista de élite, ya es la releche. Lo que ya no resulta tan grato es tener tu carrera colgando de un hilo por estar en manos de profesionales incompetentes y egoístas a los que poco les importas y lucen en clave personal los logros colectivos que tú conquistas.

Lo que acabamos de vivir o, mejor dicho, sufrir con la lesión de Gavi, es el destino inequívoco de la sandez, de la desmedida y de la imprudencia.

Luis de la Fuente protagonizó en la previa del partido contra Georgia uno de los mayores ridículos que un servidor recuerda de un seleccionador nacional. Al ser interpelado ante la prensa por la carga de partidos del centrocampista azulgrana, con suficiencia y sorna, vino a explicarnos que Gavi puede con todo, que es especial, único, un superdotado que a donde otros no llegan, el de los Palacios ni se entera… Pero no.

No, Luis… Gavi podrá ser el jugador más comprometido y entregado que jamás hayas entrenado, el más generoso y por eso, a veces, el más inocente, pero ya ves: Su rodilla ni era especial, ni única, ni tenía nada de sobrenatural: Era humana.

No soy naíf ni un incauto, sé de sobras que una lesión no tiene un solo factor fatal, soy consciente que juegan decisivamente el infortunio y la desgracia, pero De la Fuente mostró una impericia flagrante sobreexplotando en un partido casi intrascendente un jugador que, en su club, y tras el portero, es el que más minutos ha jugado con Xavi Hernández de entrenador.

No, no fue mala suerte. Convendrán conmigo que, si vas en moto y quieres evitar romperte la cabeza es mucho más probable no rompértela en caso de accidente si llevas casco, ¿Verdad? Pues Gavi, no solo juega con España sin casco, sino que en su selección le privan de utilizarlo.

¡Que incompetencia! Y no me vengan con que el chico lo quiere jugar todo… Ya sabemos como es el futbolista, y más un futbolista joven y apasionado como él, no es que quiera jugar todo, es que quiere jugar siempre, quiere jugar más y más y más, y debe o debería ser la profesionalidad y rigor de sus responsables técnicos y médicos los que deberían frenar un ímpetu que ahora, ya resulta dramático.

De momento, Gavi pierde su guerra particular por la ineptitud y decisión de sus mandos. Señores de la federación: Es más fácil tomar trincheras desde un café, que tomar cafés en una trinchera.

Hoy, con muletas, Gavi sigue en la trinchera. Y si YO fuese el enemigo, ni me acercaría