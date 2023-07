Antes de entrar dejen salir

En esta época vacacional, unos con más entusiasmo que otros, los aficionados culers escuchan las probables incorporaciones y las posibles bajas de un Barça con muchas restricciones económicas, mientras la directiva da síntomas de optimismo, no se sabe si por mantener la moral del socio bien alta, o porque realmente se ven soluciones a los múltiples retos que tiene la dirección técnica y la tesorería.

Para la mayoría de aficionados está claro qué jugadores nos gustaría a todos que abandonasen el club. Algunos ya llevan más de una temporada sin encajar y sin marcar las diferencias que se esperaba de ellos. Sin embargo, nos encontramos con lo de cada año: que la mayoría no quieren marcharse. Lo declaran siempre con la contundencia del que sabe que tiene el contrato a su favor, y, para frustración del barcelonista, vemos cómo el sitio que debía dejar el jugador que no gusta no podrá ser ocupado por otro, que no sabemos si será mejor o peor, pero en cualquier caso será otro, que en esto de los fichajes, salvo los jugadores muy contrastados que valen una fortuna, todos los demás son el melón de siempre.

Supongo que para un club tan grande como el Barça, ha de ser frustrante no poder comprar a quien debería venir y no poder vender a quien no quiere marcharse porque el contrato le ampara.

Tengo la impresión de que esta temporada que llega volveremos a tener un grupo muy competitivo, y que si en la temporada pasada fuimos capaces de ganar la Liga, como título principal, esta podremos mejorar y aspirar, al menos, a llegar más lejos en la Champions.

De momento hemos fichado a algunos jugadores veteranos, de mucha calidad y con posibilidades de estar al máximo nivel un par de años más. A mí, personalmente, me ilusiona el regreso de un jugador joven como Abde, un gregario que no contó para Xavi el año pasado, y que ha demostrado su calidad en un equipo menos exigido que el Barça, mostrando mucha eficacia especialmente en el uno contra uno.

Nos han dicho que vendrán más; eso esta bien, pero antes han de venderse unos cuantos, una cuestión que limita mucho las posibilidades.