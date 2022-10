odio decir “os lo dije”, pero “os lo dije”. De hecho, no lo digo yo, sino que lo dice mucha gente, y tampoco me quiero colgar la medallita ni que se me malinterprete pareciendo que me gusta que estemos casi eliminados de la Champions. Pero os lo dije. Me han llamado tribunero, pesimista y de todo, pero os lo dije.

Ganar fácil en Cádiz, Valladolid, Elche, Mallorca y hasta al peor Sevilla no era suficiente motivo como para vivir en ese estado de confianza, que irremediablemente ahora pagamos. ¡Ojo! Teníamos todo el derecho del mundo a estar felices y contentos, ni que sea para olvidar la época oscura de la que veníamos, pero quizás no éramos suficientemente realistas en relación con el estado del equipo.

Perdonad que sea tan crítico, pero os dije que nos estábamos pasando. En el artículo de la semana pasada hablaba de la “Lewandowski dependencia” y esta, una vez más, se ha evidenciado esta semana. Si aún no estamos matemáticamente eliminados de la Champions es gracias a Robert (por cierto, golazo poco valorado el que marcó de cabeza) y por culpa de que nadie más marca un puñetero gol en este equipo.

Hasta Dembélé hizo un buen partido el miércoles, pero no marcó. Lo de Ferran ya clama al cielo y el atasco de Ansu Fati es preocupante. Solo marca Robert. En otro orden de cosas, hoy hay clásico, y no sé por qué, y aunque parezca que me contradigo, opino que hoy ganaremos. Será porque creo que los jugadores tienen la necesidad de lavar su imagen, porque el Madrid saltará confiado al césped o porque con una peor plantilla, hace unos meses, les metimos cuatro.

Hoy ganamos, con goles de Lewandowski, claro, porque en este Barça nadie más marca. Y os lo dije.