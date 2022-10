Creo que tenemos dependencia de los goles de Lewandowski. De hecho, no es que lo crea, sino que los datos así lo indican. Si no marca Robert, no marca nadie, y en los partidos donde él no ha marcado tampoco hemos ganado. Sé que hay optimismo generalizado en este inicio de temporada y creo que es la actitud correcta, pero es como si fuera un tabú hablar de los problemas reales que atravesamos.

Si no nos ponemos delante un espejo, difícilmente vamos a mejorar y a ganar. Y este espejo nos muestra el careto enorme de Robert Lewandowski, que nos recuerda que él está siendo el verdadero cambio y que con sus goles se gana el partido y, si se resfría, tenemos más problemas.

El último partido contra el Inter estuvo marcado por los errores arbitrales. Y es evidente que eso no nos ayuda, nos perjudica el resultado y nos complica el pase a la fase de eliminatorias. Pero tampoco nos ayuda porque esos errores arbitrales hacen que se hable menos de nuestras flaquezas, y si no hablamos de ellas, será difícil mejorar. Una de esas miserias es que, si te desactivan a Lewandowski, la profundidad del equipo se resiente y solo nos quedan los centros y unas pocas jugadas aisladas. Y está visto que de contraataque o de centro tampoco somos los mejores.

Yo no sé cuál es la solución, pero tengo claro que hay que empezar a buscar otras maneras de romper defensas y marcar goles. Debemos romper la Lewandowski-dependencia y seguro que todo nos irá mejor.