Los destinos de Laporta y Xavi van unidos

Nadie en el club cuestiona a Xavi porque, hoy por hoy, es el mejor técnico que puede intentar reflotar un proyecto que venía de muy abajo

Hay un cierto cabreo en el entorno blaugrana por el partido ante la Real Sociedad. Es indudable que, a pesar de la victoria, el equipo demostró una debilidad que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Vaya, desde las últimas eliminaciones de Champions en las que el mensaje era que el equipo aún no estaba para competir en esos niveles.

Ha pasado mucho tiempo y, sobre todo, mucho dinero invertido para intentar revertir esa situación y los viejos fantasmas se aparecieron por San Sebastián. Sí, ha sido un solo partido y la fortuna hizo que todo acabara bien, pero es evidente que la tendencia no es buena y que algo está fallando en las últimas semanas. Las lesiones no han ayudado, pero da la sensación de que los rivales están comenzando a saber jugarle al Barça y que las dificultades para sacar los partidos adelante son mayúsculas.

El año pasado hubo fases de sufrimiento que se solventaron con la perfección defensiva, pero ahora existe cierto descontrol que preocupa porque en Europa no se puede jugar así. Xavi es el primero que lo tiene claro y seguro que tomará medidas. Y lo hará con la tranquilidad de saber que su crédito no está tocado. Porque, pase lo que pase, no hay mejor entrenador que él, para sacar un proyecto blaugrana a largo plazo. Joan Laporta lo sabe y por eso ha unido su destino al del técnico. Irán hasta el final

Paso adelante de la plantilla

El entrenador tiene trabajo por delante para superar el bache de juego, pero la plantilla debe dar un paso adelante. El Barça ha conformado un proyecto con jugadores de primerísimo nivel y ahora ya no hay excusas. Este equipo puede y debe ser hegemónico en la Liga española porque es la mejor plantilla de todas y en Europa se debe aspirar a todo sin complejos.

Jugadores como Gündogan o Lewandowski vinieron para ganar títulos y ahora su liderazgo es esencial para superar el mal momento de juego. Queda muchísimo y lo mejor es pasar el bache en noviembre para estar bien en primavera. Ahí sí se juega todo.