Conexión Aitana-Xavi

Aitana, sé que lo sabes pero yo te lo confirmo: Xavi está pendiente, feliz y satisfecho de todo lo que estás logrando. Tú y Alexia formáis parte de su disco duro. Vio el partido de ayer, lo disfrutó y se sumó a la ola de aplausos y reconocimientos. No es nuevo en él. Apoya, apuesta y promueve que las mujeres jueguen a fútbol y se suma a la lucha por la igualdad. Lo dice en público y en privado. Que lo sepas. Que lo sepan.

Aitana, este jugador que para ti es referente y espejo dice de ti que eres como él, que “es puro talento”, que dominar las dos piernas es algo “brutal” en el mundo del fútbol, que le alucina tu facilidad en el último pase, que marcas diferencias, que tienes gol, carácter y personalidad; que eres ganadora y que querer ser la mejor te hace estar donde estás. Que está muy contento por ti y por Alexia porque nadie os ha regalado nada, porque os lo habéis currado como pocas y porque las patadas que dais a los muros ahora -parece que ahora sí- empiezan a abrir camino. Que tiene una hija. Que está contigo, con vosotras.

Aitana, estarás en la terna por el Balón de Oro y tienes el privilegio de compartir vestuario con la que ya tiene dos. Con la que ha sufrido la peor lesión posible, con la que ha recorrido un duro trayecto hasta llegar a Sidney y, me da la sensación, más de uno le va a recortar los méritos. Estar en la final de un Mundial no es flor de un día ni de unos meses: es un trabajo que viene de muy atrás, que el recorrido no transcurre del mismo modo que el de sus compañeros y que gracias a jugadoras como tú, como ella, como Irene, como Vero Boquete, como Vicky Losada y como todas las que lucharon cada dieta y cada desplazamiento en condiciones estéis donde merecéis. Porque lo merecéis, de eso no tengo la menor duda.

Aitana, ojalá tus compañeros del primer equipo masculino y los de las jugadoras que te acompañan en este reto y que vienen de Vallecas, de Galicia y de Andalucía logréis que la sociedad española os ubique donde os corresponde. La igualdad de derechos es una lucha que no tiene ni clase, ni sexo, ni colores. Por eso me siento satisfecha de haber compartido este camino con periodistas como Miki Soria, Andrea Segura y Maria Tikas, jóvenes y sobradamente preparados, que han crecido con vosotras y se han dejado la vida peleando una portada o un hueco en los informativos. Y me viene a la mente -aún cuando la tengo muy presente- aquella portada de SPORT que casi todas las jugadoras del Barça compartieron en sus redes sociales. Porque nadie lo hizo antes y se la dedicaron a ellas. Nada ni nadie más.

Aitana, cuando le pediste a Xavi que prologara tu libro él ya sabía lo que serías. Y aún cuando está en pleno inicio de temporada, se lo comen los árbitros y la prolongación de éstos, se deja la piel y la sinceridad en una sala de prensa y se sabe objetivo de los de siempre, tiene tiempo y ganas de estar a vuestro lado. Y os verá el domingo, ya te lo digo. Y os celebrará, pase lo que pase. Porque le viene de casa. Del ADN.