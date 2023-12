Una condición antes de fichar a Cancelo

Una de cal y otra arena. Ahora en la derecha, ahora en la izquierda. Un día de interior y otro de extremo. Hoy fallón, mañana goleador decisivo. La indefinición táctica de Cancelo, su desesperante irregularidad, es el reflejo de la realidad del Barça.

Joao Cancelo es un multiusos para Xavi, que no encuentra su posición adecuada y con ello arrastra al propio equipo, en especial a su línea defensiva. El caos de la zaga es inadmisible. El síndrome del lateral derecho ya es endémico y tiene a todos mareados, a Koundé, a Araujo, y cuando a Xavi le traen a Cancelo, que tenía que ser la solución final, resulta que donde menos le ha alineado es en el lateral derecho...

Todo lo que rodea a Cancelo es un misterio. Personalmente, lo de jugador comodín no me parece un plus. Me parecen jugadores casi buenos en todo pero buenos en nada. Cancelo es un gran futbolista pero le pierde su dispersión táctica.

Ataca bien pero defiende mal por culpa de sus excursiones ofensivas. Es posible que algún entrenador entienda que no tiene disciplina táctica. Seguramente todavía no es el caso de Xavi, pero Guardiola le tiene sentenciado y el Bayern renunció a su continuidad.

Probablemente, parte del misterio es que Cancelo es así, lo tomas o lo dejas. Por eso, después de lo del Girona urge darle un rol específico y centrarle tácticamente. Y a partir de ahí, plantearse su fichaje, no antes.