Comparecencia de los cuatro presidentes

Una semana después de que estallara el escándalo Negreira, Laporta dio por fin alguna explicación. Pero fue de pasada, aprovechando un acto, y sin aceptar preguntas.

Que el Barça no admita preguntas denota que no tiene respuestas. Y peor aún, que desde el punto de vista de la comunicación va a remolque de los acontecimientos desde el primer momento. La gestión que ha hecho el club de todo este oscuro caso no puede haber sido más desafortunada: primero hasta cuatro presidencias diferentes se ha pasado años escondiendo esta práctica dudosa, y luego, cuando ya han sido pillados por Hacienda en una información convenientemente filtrada, la desorganización ha sido colosal.

Durante unos días el portavoz del club ha sido Joan Gaspart, que ha hecho un tour por todos los medios. De Sandro Rosell no sabemos nada. De Bartomeu, que solo ha querido hablar para medios de Madrid y que fue él quien lo paró. Y de Laporta, primero que era una conspiración en contra del equipo y más tarde, después de un largo silencio, que Tebas va en contra del Barça, algo que aunque sea cierto no tiene nada que ver con el caso. La sensación que han dado los cuatro presidentes es que, por acción u omisión, solo piensan en protger su interés. ¿Pero quien piensa en el Barça? ¿Alguno de los cuatro está calibrando el daño terrible que le están haciendo al club los que quieren manchar todos los títulos que ha conseguido en los últimos años?

Algo tan grave no puede zanjarse con el informe de un abogado, como sugirió Laporta, al estilo de Bartomeu cuando delegó en un auditor el informe sobre el primer 'Barçagate' para ganar tiempo. Estamos ante una grave crisis de credibilidad, que más que afectar a personas concretas, amenaza toda la institución. Por eso sería una gran noticia que se organizara una comparecencia conjunta de todos los presidentes implicados en el caso: Gaspart, Rosell, Bartomeu y Laporta. Que los cuatro atendieran conjuntamente a los medios de comunicación admitiendo cualquier pregunta sería un golpe encima de la mesa, y se convertiría en un acto de responsabilidad con el socio. Es una foto difícil de gestionar, y por algo no se ha conseguido nunca, pero serviría para ejemplificar que, al menos por un día, han puesto por delante los intereses del Barça a los suyos propios.