Laporta pasa al ataque en el 'caso Negreira'

El presidente del FC Barcelona explicó que en su primer mandato, los servicios fueron facturados legalmente y estos tienen soporte documental y de video Respondió a Javier Tebas, al que acusó de tener fobia al Barça y de perseguir a la entidad azulgrana

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta salió al paso de las últimas informaciones que han aparecido en el 'caso Negreira', el del pago por parte del Barça al ex árbitro José María Enríquez Negreira durante años a cambio de unos servicios de asesoramiento.

El Conseller de Interior de la Generalitat de Catlunya, Joan Ignasi Elena, y el presidente del Barça, Joan Laporta, han presentado este martes 21 de febrero en el Spotify Camp Nou un nuevo sistema de protección del espacio aéreo del recinto barcelonista, el mismo que se utiliza en el Aeropuerto de Barcelona y la petroquímica de Tarragona y que controla un espació de dos kilómetros no permitiendo la utilización irregular de drones mediante el sistema Kuppel de los Mossos d'Esquadra.

Sin embargo, la atención mediática estaba fijada en otro frente menos institucional. Tras el acto de presentación, Laporta quiso lanzar un mensaje en respuesta a las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la presentación de los nuevos márgenes salariales de los clubs profesionales españoles. Tebas dijo que Laporta "debería dimitir" si no aclara el 'Caso Negreira', además de asegurar que el Barça deberá rebajar su masa salarial en 200 millones el próximo verano.

La investigación interna del Barça, externalizada

Laporta ha empezado refiriéndose al 'Caso Negreira'. "A través del área de Compliance hemos decidido externalizar la investigación de los hechos. Se está haciendo un análisis para que sea independiente y rigurosa como se merece el Barça, sus socios y sus seguidores. Creemos que para que exista una sociedad democrática debe haber un periodismo libre, pero lamentamos las filtraciones de datos y documentos que se están produciendo de una causa que se está investigando en la Fiscalía y debería tener la máxima custodia".

El presidente del Barça, en un discurso sin preguntas, ha querido hacer tres reflexiones. La primera, respecto a su primer mandato. "Estos trabajos se hacían con la factura correspondiente y tienen el soporte documental y de vídeo que corresponde de unos servicios que se habían prestado. En breve, en el menor tiempo posible, haremos una rueda de prensa para explicar toda la información que tenemos en el club sobre todo este tema".

Laporta se ha mostrado contundente con Tebas. "El señor Tebas ha vuelto a salir a la palestra. Ya nos avisaron de que estaba promoviendo una campaña contra el Barça y mi persona. Ya se ha vuelto a sacar la careta. En su trayectoria ya ha mostrado su antibarcelonismo, en el 2005 ya no quería que Messi jugase en el Barça. Está obsesionado con el Barça. No perdona que no firmásemos el convenio con CVC y defendamos la Superliga. Quiere que deje de ser presidente del Barça. No es casualidad porque vamos bien. No le daré el gusto a Tebas porque el Barça es de sus socios".

Por último, ha explicado que el club dará una respuesta contundente a "quien se dedique a ensuciar el nombre del FC Barcelona. Hemos conquistado éxitos con un fútbol espectacular. No permitiremos que se ensucien".