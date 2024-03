Cien millones por Araujo es para pensárselo

Ronald Araujo y Pau Cubarsí tienen motivos para la celebración / AP

Los supuestos cien millones que el Bayern tiene preparados para fichar a Araujo han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el traspaso del central uruguayo. Digo supuestos porque nadie ha visto estos cien millones ni nada hace suponer que se vean en breve y menos aún con tanta facilidad.

Es más, en esto de los fichajes y traspasos, todo es supuesto. Laporta ha dicho que no habrá traspaso, ¡por supuesto!, ¡faltaría más!, decir que el club necesita traspasar sería tanto como rebajar a la mitad el precio de cualquier operación. Y Araujo también ha dicho que no se va, ¡por supuesto, también!, si dijera que quiere irse le daría una puñalada trapera al Barça y quedaría como un traidor ante los ojos del mundo entero. Y afortunadamente, Araujo no es de estos.

En este juego de suposiciones, solo hay dos cosas claras: que la economía del Barça está en crisis y que el club tiene una nómina de centrales que permitirían, por esta vez y sin que sirviera de precedente, hacer caja y aliviar deudas con un jugador que en cualquier otra situación sería intocable.

Si salen estos cien millones, sería para pensárselo cuando quedarían Koundé y Cubarsí como tándem de lujo más Christensen, Iñigo Martínez, Faye y Mbacke, los dos futuros cracks que suben del B y que Xavi ya tiene en la pista de salida, el regreso de Eric García, las posibles repescas de Chadi Riad y Mika Mármol... el catálogo es extenso...

Es más, si no es Araujo, debería ser otro, u otros, porque este overbooking lo único que hará es desesperar a los jóvenes que suben y que, en un momento dado, podrían tener la tentación de escuchar ofertas. Es la ley del fútbol.