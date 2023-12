Ni por casualidad es causal

Las mejores imágenes del Valencia - FC Barcelona

A todos los que no tengan manías y el humor sin cortapisas no les genere sarpullidos, les invito a escuchar a un periodista, sí, esa especie que Xavi Hernández aborrece últimamente: Martí Perarnau, el biógrafo oficial de Guardiola, hablando de fútbol en ‘La Sotana’, ese ‘podcast’ surrealista que un grupo de milenials edita cada semana desde el Poble Nou. Les dará unas cuantas pistas de por qué el Barça no arranca.

Tras seguir a Guardiola muchos años, con derecho a entrar hasta la cocina, el exatleta -cabe recordar que fue saltador de altura antes que periodista, escritor y documentalista- es capaz de explicar con rotundidad cómo se construye un equipo desde los conceptos futbolísticos.

Jugar contra el Valencia, generar un poco más de fútbol que el equipo che y, tras empatar, poder llegar a la conclusión de que tu nivel futbolístico está donde debería estar, es una tomadura de pelo. ¿Qué tienes una delantera que no tiene el nivel exigible para el Barça? Seguramente es verdad. Raphinha no da para el casting de extremo derecho a pie cambiado en este equipo, por su justo nivel futbolístico, no por ganas. El Leeds no es el Barça, como Bielsa no es Xavi. El pasado sábado falló un par de goles, como Lewandoski, no por su DNI, sino porque actualmente no emboca ni una pelota de golf en una alcantarilla en un par a dos metros. Lo del polaco será temporal, pero el cronómetro le corre muy a la contra. Guiu estaba en el banquillo y el chico ahora mete una pelota de playa en un lata de Coca-Cola. ¿Por qué no salió?

Si la delantera va justa, el centro del campo, con Pedri, De Jong y Gündogan, lo firmaría cualquier equipo top de Europa, pero bajo un patrón de juego que permita a este trío de excelentes peloteros ser los metrónomos del equipo. El pasado sábado fue el alemán quien se quedó en el vértice superior del triángulo dejando a De Jong y a Pedri en la base del mismo para salir con el balón. En Vallecas, ese triángulo cambió sus vértices. Criterio uno, cuando otro no funciona, como Groucho Marx. Probar parece ser el modelo de gestión.

Lo de Amberes, desde la convocatoria hasta la gestión del juego ante el peor rival de toda la fase de grupos de la Champions, no solo en la alineación, sino en la mentalización del equipo, debería intentarse borrar de las hemerotecas.

El año pasado, sin mucho juego, el resultadismo y una defensa con una eficacia nunca vista en el club nos dieron la Liga. Este año la defensa es un naufragio evidente, con cambios continuos en las alineaciones: Araujo y Koundé ya no saben si son centrales o laterales, Cancelo juega por la derecha o la izquierda y ya hemos llegado a la locura de ver a Balde de central.

La causalidad es saber qué haces y por qué lo haces afectando sobre la realidad a través de la reflexión y el conocimiento. La casualidad es el espacio-tiempo en el que está instalado este Barça y no se basa en nada más que el cambio hilarante de conceptos del técnico en el campo y en las teorías conspiratorias en las ruedas de prensa.