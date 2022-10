El Barça está obligado a ir a por Leo Messi

Mientras el Camp Nou discute sobre la desaparición de los ‘tribuneros’, de si está bien o mal que el Gol Nord anime al equipo tras caer en la Champions o de la ropa que usa Xavi en la banda, Leo Messi sigue a lo suyo en París, marcando goles y dando asistencias mientras observa lo que ocurre en su verdadero hogar intentando mantener la distancia, pero incapaz de olvidar todo lo vivido con su gente: lo bueno y lo malo.

No existe club en el mundo que genere tantos debates como el Barça, un rasgo identitario transmitido por la forma de ser de la sociedad catalana, acostumbrada a discutirlo todo hasta el más mínimo detalle. Y entre los temas que más pasiones despierta entre quienes están a favor y quienes están en contra aparece el posible regreso del futbolista argentino la próxima temporada, cuando acabe su exilio (forzado para unos, voluntario para otros) en el PSG.

La gran mayoría coinciden en que el ‘10’ nunca debió haber salido del Camp Nou y, por supuesto, en que nunca debió haber salido como salió. Sin embargo, asumida su marcha, los hechos se han explicado de tantas formas distintas que cada uno ha construido su propia verdad con la realidad de su subjetiva mirada, polarizando el debate entre quienes están a favor de que vuelva a vestirse de blaugrana y la de quienes lo rechazan. Es sorprendente como incluso Messi, que siempre fue una figura de consenso, puede dividir al barcelonismo.

La edad, haber firmado por el PSG, el hecho de no haber aparecido con un megáfono en la plaza Catalunya para gritar “si hace falta juego gratis” y varias teorias de la conspiración que apuntan a un plan urdido para jugar en París desde hacía meses son varios de los argumentos aireados por quienes se oponen a su repatriación. Entre tanta sentencia irrefutable no aparece, curiosamente, nada que haga mención a lo realmente importante: ¿mejoraría la plantilla con el regreso de Leo?

Porque de eso se trata. No es necesario repasar su trayectoria en el Barça, que nunca jugó la Europa League mientras el ‘10’ vistió su camiseta, ni tampoco el rendimiento que está ofreciendo esta temporada. Duele demasiado. Sí es imprescindible, en cambio, que la dirección deportiva, de la mano de Xavi, reflexione si su fichaje permitiría dar un salto de calidad a la plantilla. No sería compensible rastrear el mercado en busca de futbolistas que acaban contrato y no hacer el gesto de ir a por Messi. Si alguien como el ‘10’ se pone a tiro, la obligación de cualquier club es ir a por él. Si ese club es el Barça, mucho más. Dejar pasar la oportunidad de firmar libre a un futbolista llamado Leo Messi sería imperdonable.