El mejor Messi ha vuelto... ¿y al Barça?

El '10' es el primer futbolista a nivel europeo que llega a las dobles figuras esta temporada (11 goles y 12 asistencias) Su hipotético regreso al Barça sería, más allá de otras consideraciones, plenamente justificada a nivel deportivo

El talento no entiende de edades y Leo Messi, que nació siendo el futbolista más talentoso de todos los tiempos, va sobrado de él. Tras un año de relativa adaptación después de pasar una vida entera (desde que tenía doce años) en Barcelona, el argentino no solo mantiene su estrecha relación con el gol, sino que está aumentando sus prestaciones. Lo de Leo Messi es, sencillamente, de locos.

Aún no ha llegado el mes de noviembre y el futbolista del PSG, que acaba contrato el próximo 30 de junio, ya ha llegado a las dobles figuras entre goles y asistencias. El '10', con el doblete que logró ante el Maccabi Haifa, ya ha superado la decena de goles a los que añade doce asistencias, unas cifras que le convierten en el primer futbolista europeo en alcanzarlas. Lo cierto es que ni siquiera para él ha sido sencillo, a estas alturas de la temporada, lucir tales estadísticas.

Sin ir más lejos, la pasada temporada acabó con unos registros mucho más mundanos para un futbolistas de su ascendencia. Incluso para el mejor de todos los tiempos, cambiar de país, de Liga y de vestuario no fue sencillo, lo que acabó acusando algo en su rendimiento habitual. Messi acabó su primer año en París con once goles y catorce asistencias, unos números que permiten dimensionar en su justa medida lo que está logrando esta campaña, en la que, por ejemplo, ya ha marcado los mismos goles cuando no ha arrancado ni el mes de noviembre.

Hay que retrotraerse a su etapa de blaugrana para ver números similares, pero es que ni siquiera en el Camp Nou era habitual ver estas cifras a estas alturas. En su última temporada en el Barça, sin ir más lejos, Messi no llegó a las dobles figuras hasta el mes de febrero. Es fácil entender, viendo su rendimiento, por qué desde el conjunto culé no tiran la toalla para hacerse, de nuevo, con sus servicios. No se trata solo de un tema sentimental con el que curar una herida demasiado profunda en el barcelonismo, que también, sino de todo lo que el jugador volvería a aportar a nivel deportivo. En un equipo en el que solo Lewandowski destaca por su facilidad goleadora, la llegada del '10' serviría para aumentar las prestaciones del conjunto de Xavi Hernández.

Carlos Soler se suma a la fiesta

El tridente que Leo Messi forma con Neymar y Mbappé empieza recordar, por su contundencia, al que argentino y brasileño formaban con Luis Suárez en el Barça, donde ganaron el triplete la temporada 2014-2015 con Luis Enrique en el banquillo. En este caso, con Kylian ejerciendo el papel del uruguayo. Lo cierto es que, en la Champions, los tres jugadores habían anotado los trece goles marcados en la competición hasta el séptimo gol logrado ante el Maccabi Haifa. Este último tanto, el número catorce en solo cinco partidos, fue obra de Carlos Soler, aunque, eso sí, tras asistencia de Leo Messi.

Las sensaciones que dieron ambos futbolistas juntos sobre el terreno de juego fueron muy buenas, no solo por el gol logrado por el ex valencianista, sino porque hablan el mismo idioma futbolístico. Lo más probable es que en pocas semanas pasen de compañeros a rivales mientras estén disputando el Mundial de Qatar. El argentino tiene su sitio asegurado, mientras que Luis Enrique sigue muy atento al devenir del centrocampista español del PSG, al que tiene reservada una plaza para él si mantiene el tono exhibido hasta la fecha.