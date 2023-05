El Barça no se deja sorprender

UN VALENCIA A LA CONTRA

Tenía bien preparado el partido el técnico valenciano. No tenía ninguna intención de jugarle a tumba al Barça la victoria. Sus alternativas defensivas, hasta planteó una zona presionante 1-3-1 y posterior zona, se le atragantaron durante muchos minutos a los blaugranas. Desde que Madrid la aplicó contra el Barça en Kaunas, empieza a ser una constante. Pero no fueron suficientes para poner en riesgo el triunfo del Barça en el primer partido de la serie. Vimos también un duelo de rachas. Hubo varios parciales, de uno y otro equipo, muy contundentes. Eso sí, siempre con los de Saras llevando la iniciativa dentro de un intercambio de canastas muy frecuentes. Puede que fuera el primer cuarto donde ambos conjuntos estuvieron más nerviosos. Errores, nervios y escaso control del ritmo. No obstante, poco a poco, de la mano de un acertado perímetro, el Barça empezó a mandar en el marcador. En buena parte, debido también a las pérdidas del Valencia, buena defensa blaugrana, que acabaron en un sinfín de transiciones con canastas fáciles. No hubo demasiados contactos, ni faltas personales. El encuentro acabó muy rápido, algo extraño en un primer partido de play off. El juego colectivo local se impuso a las buenas individualidades valencianas.

MIROTIC LLEVÓ LA INICIATIVA

Salió muy motivado al partido. Leyó de maravilla las intenciones del Valencia, y se prestó a ser el brazo ejecutor de los suyos. Pero no estuvo huérfano en el ataque del Barça. Estuvo bien secundado por Kuric, Satoransky o el mismo Vesely. Puede que las dificultades para mover con criterio el balón contra las diferentes zonas que planteó el Valencia, sea el punto más peligroso de los blaugranas, y el que deberán mejorar a marchas forzadas. Los rivales siempre están atentos a tus debilidades. Pero, no cabe duda de que hay diferencias evidentes entre ambas plantillas. La pareja Harper-Jones, unos jugones, tienen una enorme capacidad para jugar los 1x1, y muchos puntos en sus manos. Pero, ello provoca también una cierta anarquía en su juego que, al final, les pasa factura. El Barça ganó con una cierta tranquilidad. Para ser un partido en el que los valencianos podían haber llevado al límite, trasladando la presión a los de Saras, la verdad que es que acabó con una superioridad evidente de los blaugranas. Ahora, deben rematar en Valencia. Una pista siempre complicada, pero, visto lo visto, todo estará en función de cómo lo afronte el Barça.

SE DESTAPÓ ANTE EL VALENCIA

Una gran actuación. Siempre hay nervios en un primer partido de play off. Su serie de triples, 7 de 10, evitó cualquier atisbo de reacción valenciana, y dio mucha tranquilidad a sus compañeros. Ejerció de ejecutor y lideró el ataque blaugrana.

DEMASIADO INDIVIDUALISMO

Faltaron más jugadores que acompañaran a Harper y Jones. También es cierto que ellos acaparan buena parte de los ataques de su equipo. Pero, para ganar al Barça en su casa necesitarán de más argumentos ofensivos.