Jasikevicius: "Hay que darle mérito al partido de Mirotic"

"Cuando nosotros no regalamos somos un equipo muy difícil de batir", aseguró el técnico azulgrana "Yo lo que quiero es ganar la liga y después ya veremos", comentó sobre el futuro de los jugadores y el suyo propio

El técnico del Barça, Sarunas Jasikevicius, se mostró satisfecho por la victoria ante el Valencia Basket (84-74), destacando el papel de Nikola Mirotic, que fue el pulmón del equipo ofensivamente cuando el equipo necesitaba aire.

"Me hubiera gustado que el equipo hubiese movido el balón mejor en ataque para mover la defensa de Valencia. Hay que darle mérito al partido de Niko (Mirotic). Cuando no metes tanto y alguien te soluciona las cosas es de agradecer. Ganar el primer partido en casa en una serie de tres es fundamental, porque si no te juegas la temporada fuera. Hay que estar contentos y pensar en mejorar nuestro juego", dijo.

Saras se mostró muy feliz del apoyo de los aficionados. "La afición ya reaccionó bien el día del UCAM Murcia y esta noche han vuelto a estar con nosotros. La gente del Palau está con el equipo. Tener ventaja de campo es muy importante para nosotros. Espero que nos apoyen hasta el final".

El 1-0, vital

Reconoció que era muy importante ganar el primer encuentro. "No diría que el partido de hoy fuese una carga psicológica, pero sí creo que había que ganar para irse a Valencia con un 1-0. Al principio nos ha costado meter. Mirotic nos ha salvado en más de una ocasión. Cuando nosotros no regalamos somos un equipo muy difícil de batir. Hay que centrarse en tomar mejores decisiones y leer las defensas, tener paciencia", comentó.

Otro de los destacados fue Satoransky. "Está intentando hacer lo que le pedimos. Tomas casi nunca pierde el guión de partido. Hoy había que jugar con un poco más de paciencia, penetrar tras una segunda acción… Y lo ha hecho. Ha atacado bien y ha defendido muy bien. No necesitamos los milagros de jugadores individuales, necesitamos gente sólida y no regalar. Jugando así creo que ganaremos a la mayoría de equipos".

Reconoció que "a mí me gustaría jugar mejor baloncesto, pero hay que estar contentos. Ahora toca ver de nuevo el partido, estudiar lo que hemos fallado y mejorar para el viernes".

Centrarse en la Liga

Sobre el ruido mediático sobre el futuro de los jugadores, prefiere que todos se centren en la Liga."En este tipo de situaciones, con tanto ruido mediático, hay que ser inteligentes y profesionales. Yo puedo hablar con algunos individualmente, pero al final depende de cada uno. Siempre habrá rumores sobre tus contratos, pero tienes que centrarte en lo tuyo. Yo lo que quiero es ganar la liga y después ya veremos".