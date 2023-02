Autocrítica, autocomplacencia y entorno

¡Qué difícil es que la crítica esté en su justo punto! Si eres muy severo, a lo mejor te excedes y haces más daño que beneficio. Si por contra eres demasiado complaciente, puedes pecar de blando. Y si a esto le añadimos que cada cosa que ocurre en el Barcelona se sobredimensiona y se multiplica como un altavoz repetidor, uno entiende el complicado entorno del Barcelona, como bien lo bautizó Johan Cruyff.

Y para más colmo, si criticas en exceso al club actualmente, eres antilaportista pero si criticabas al anterior, eras antibaromeu. Vamos, que siempre quedabas retratado, o por qué te quedarás corto o porque te pasarás según sus acólitos.

Para lo bueno y para lo malo es un club grandioso, pero en el que todo adquiere proporciones insospechadas. Afortunadamente, en la actualidad el inquilino del banquillo del Barcelona conoce perfectamente cómo se mueven todos los resortes del entorno el club. Está curado de espanto.

Estamos en una temporada complicadísima en el tema económico, social e institucional. Con la inversión económica, las palancas, la reconstrucción del equipo y el inicio de las obras importantísimas del Espai Barça. Y nosotros tenemos que describirlo.

Hay mucha tensión en el club. Tensión por qué se atraviesan momentos muy delicados para el futuro del Barcelona. Y todo se acusa. Falta estabilidad. Falta algo de tranquilidad, de sosiego. De pensar solo en fútbol y juzgar sólo fútbol, sin ismos ni prejuicios.

Y entremedias, Xavi y su equipo. Para los que no le han traído, el equipo no está jugando como debería jugar. Tiene mejores jugadores y gana por suerte o por la mínima o sufre demasiado en situaciones que no correspondería sufrír y ni qué decir tiene si hablamos del batacazo de la eliminación por segunda temporada consecutiva de la Champions League.

Para los que han traído a Xavi, el Barcelona es líder, a ritmo de récord de Tito Vilanova y de los famosos 100 puntos superando las adversidades. Nadie estará conforme. Y ahora estamos en uno de esos momentos de máxima división. Nada ayuda.

Sé que no les voy a contentar a todos. Tampoco debe ser ese el objetivo de un artículo, ni lo es el de este. Para mí la temporada deportiva está siendo de notable. Con todo este ruido y aún pudiendo jugar mejor, el Barcelona es líder de la liga, y ya ha ganado la Supercopa de España y puede rematar la temporada eliminando al Real Madrid en la Copa del Rey. El lunar de la Champions quedará ahí, evidentemente, y para muchos es una mancha importante mientras que, volvemos a los ismos, las lesiones en defensa dejaron al equipo rearmado en esa fase de la temporada.

No se trata de contentar a nadie, sino de mirar la situación y la perspectiva que vive el club inmerso permanentemente en luchas cainitas que en nada ayudan. Ese es el Barcelona y su entorno. Y aún así, sobrevive. Es más grande que todo eso.