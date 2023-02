A por la Liga...sin refuerzos

Xavi y el staff ya saben que tendrán que afrontar el tramo decisivo de la temporada con lo puesto y habiendo perdido tres piezas en invierno El club intentó ayer mover los hilos y cerrar alguna llegada de postín, pero el hecho de que tuviera que ser una cesión simple lo imposibilitó todo

Las trincheras con lo que hay. Xavi se había medio hecho a la idea de que era harto complicado reforzar la plantilla con algún fichaje de postín. Y así terminó siendo. Ni Amrabat, Ni Pavard ni Elanga ni Bernardo Silva ni ninguno de los grandes nombres que habían brotado las últimas horas pudo hacerse efectivo.

La secretaría técnica era consciente de que la barrera del ‘fair play’ era casi insalvable. Que había que hacer un encaje de bolillos prácticamente imposible para reforzar de verdad el plantel. Porque ya anunció ayer Xavi en rueda de prensa que no el club no iba a fichar por fichar. Por lo que nombres de segundo o tercer rango como en su momento fueron Murillo o Boateng estaban totalmente descartados.

Desde el aparato mediático del entorno azulgrana se intentó estirar el chicle y mantener al aficionado en vilo casi hasta el final de la ventana de mercado, pero la realidad era que el margen era tan escaso que las opciones se fueron cayendo. Incluso ya desde por la mañana el pesimismo era casi absoluto. Ni la insistencia de Amrabat, que tensó la cuerda con el propietario de la Fiorentina. Nada. El hecho de que tan solo entrara una cesión simple sin opción de compra obligatoria en las posibilidades azulgranas lo tumbó todo.

TRES BAJAS

No solo ha comprobado Xavi cómo no llegaba ningún refuerzo, sino que se ha visto despojado este mercado invernal de hasta tres piezas. Lógicamente, ninguna era importante en su rotación, pero al fin y al cabo son tres alternativas menos para una plantilla que queda más mermada de lo que estaba. El técnico, bastante a su pesar, tuvo que dar el OK a la salida de Memphis Depay. El delantero quería sentirse importante y para las arcas del club era una oportunidad muy buena para hacer caja por un futbolista que quedaba libre el próximo 30 de junio. Un movimiento más pensando con el bolsillo que a nivel de gestión deportiva. Había participado muy poco el neerlandés y había cierta molestia por haberse ‘borrado’ las semanas previas al Mundial. Pero era una opción de calidad arriba, más aún con las sanciones de Ferran y Lewandowski.

Respecto a Gerard Piqué, fue una decisión repentina e inesperada que pilló a Xavi en frío. No solo a él, sino a todo el vestuario. Cierto es que la de central era la demarcación más superpoblada del plantel (cinco concretamente), pero con Koundé ejerciendo más de lateral que en el eje, no venía nada mal la presencia y la experiencia del de la Bonanova.

Y la última salida se gestó ayer sobre la bocina. Aunque estaba cantada desde hacía días. Héctor Bellerín se marcha por la puerta de atrás después de su regreso a casa. Su aterrizaje ya dejó algunas dudas y a la hora de la verdad, entre lesiones y rendimiento, no ha cuajado. Deja el cuadro azulgrana con apenas 494’ repartidos en siete partidos oficiales. En el Sporting de Lisboa intentará recuperar la confianza y ocupar el vacío dejado por Pedro Porro.

¿BASTA PARA ASPIRAR A TODO?

La pregunta ahora es si la plantilla actual bastará para aspirar a ganar Liga, Copa y Europa League. El calendario que viene es de aúpa y el cuadro azulgrana tiene posiciones con pocos efectivos. Sobre todo en la parcela ofensiva, en la que la baja de Dembélé (cinco semanas KO) ha descuadrado todos los planes de Xavi. Sin Memphis, el de Terrassa se queda con Ansu, Ferran, Raphinha y Lewandowski como delanteros sanos.

SALIDA DE ALTURA

Tras el mencionado final de mercado sin traca alguna, el Barça y Xavi tienen puesto el punto de mira en el partidazo de esta noche en el Villamarín (21:00). El Betis es una piedra de toque importante para un conjunto azulgrana que quiere mantener esos cinco puntos de ventaja con un Madrid que mañana se las verá en casa con el Valencia. El Valencia de Voro, que ya sabemos que cuando aparece de pascuas a ramos suele dejar algún ‘milagro’ marca de la casa. Quién sabe. Volviendo a la capital andaluza, por primera vez este curso tendrá que lidiar el de Terrassa con la baja de una de sus piezas favoritas.

Tras caer lesionado en Montilivi, Dembélé estará unas cinco semanas fuera de combate. Recupera Xavi a Lewandowski y Ferran. Veremos si el de Foios vuelve a escena después de tres partidos desaparecido entre sanción y decisión técnica. Volverá, salvo sorpresa, el técnico al 4-4-2. En una plaza, el coliseo bético, que se espera esté llena a rebosar para llevar en volandas a los suyos. Un pasito más por la Liga...