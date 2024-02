Aprendiendo a base de gol(p)es

Resumen, goles y highlights del Real Madrid 4 - 0 Girona de la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Y en el peor día, en esa fecha soñada en que el mundo nos miraba, falló el Girona. Y lo hizo a lo grande, sin ni siquiera el derecho a la pataleta que nos hubiera servido en bandeja un error de bulto de Martínez Munuera o cualquier escandalosa decisión del VAR. Quizás fueron las bajas (Blind, Yangel, David López...), quizás el vértigo de verse en las alturas en ese escenario, o puede que se pagase caro recibir el tempranero gol de Vinicius, o la mala tarde de Yan Couto, o que nadie reparara en frenar los pases de Toni Kroos. La cuestión es que el Girona sale del Bernabeu a cinco puntos del Madrid y con la posibilidad de tener mañana por la noche al Barça tan solo tres por detrás.

Dicho esto, el equipo de Míchel nada tenía que perder, por qué esta temporada ya se lo ha ganado todo. No es conformismo. Es realismo, y no del blanco. Solo el Madrid ha podido ganar esta temporada a los de Míchel, que seguiran segundos y que mantienen todas la expectativas de jugar en Europa el curso que viene. Lo de ayer entendámoslo como un ensayo de lo que nos viene. Un aprendizaje, a base de golpes, de goles.

Antes de rasgarse ahora las vestiduras cabe recordar aquí y ahora que esta es la cuarta temporada del Girona en Primera en toda su historia, que nunca antes había logrado encadenar tres de seguidas en la elite, como sucederá el curso que viene, y que en la ciudad no hay duda: esto no es obra de petrodólares sinó del esfuerzo de muchos y de romper muchas barreras. Quizás no se ganará esta liga, quién sabe, pero se conquistó el corazón de toda una provincia, de muchos catalanes, y se puso el Onyar en el mapa del futbol mundial. Pocos recuerdan de donde viene el Girona, ahora que el jamón es de pata negra. Uno de los que pueden saberlo ha pasado inadvertido esta tarde en el Bernabéu. Martínez Munuera no vio ayer al equipo de Míchel salir líder de Madrid, pero el 15 de junio de 2008, en Montilivi, fue testigo del ascenso a Segunda ante el Ceuta con el gol de Migue y unos años después, el 9 de agosto de 2017, dirigió ese Girona-Atlético (2-2) del debut en la máxima categoría. Que a 12 jornadas del final de liga el Girona siga segundo, casi clasificado para Europa, y peleando la Champions con ventaja, sí que es de campeonato.