Apostar por Ansu y mirar a la cantera

A pesar de las cuatro palancas activadas por Laporta, la situación financiera del Barça continúa siendo grave. Tanto, que difícilmente podrá acudir al inminente mercado de invierno a buscar refuerzos. Y tampoco plantearse grandes fichajes el próximo verano. La masa salarial sigue desbocada, la Liga no afloja con el ‘fair play’ y la capacidad de maniobra del club es mínima. Hasta que no venzan algunos contratos desorbitados no habrá solución. Por lo tanto, empieza a asumirse como una realidad que difícilmente podrá mejorarse la actual plantilla a corto plazo. Xavi es consciente de ello y, aunque sigue pidiendo más futbolistas determinantes, no tendrá más remedio que conformarse con lo que ya tiene (que no es poco) y mirar en las categorías inferiores para encontrar talento.

Ahora, más que nunca, es cuando hay que tirar de cantera y poner en valor el extraordinario trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo en La Masia. Jugadores como el juvenil Yamine Lamal, de solo 15 años, están llamados a ser el futuro del Barça. E, incluso, el presente, si hay alguna emergencia. Hay que apostar por los futbolistas de la casa y, en este sentido, el poco protagonismo de Ansu Fati esta temporada sorprende y preocupa. El ‘10’ blaugrana ha participado en los 20 partidos oficiales que ha disputado el Barça esta temporada, pero solo ha jugado 700 minutos. Una media de 35 minutos por encuentro. De hecho, solo ha completado un partido entero: el último e intrascendente duelo que cerraba la triste fase de grupos de la Champions ante el Viktoria Plzen.

Existe cierto desasosiego en el entorno de Ansu. Y el propio jugador, aunque no lo verbalice, también está inquieto. Físicamente se encuentra en perfectas condiciones después de superar dos años de calvario con lesiones e intervenciones quirúrgicas (hasta cuatro). La pesadilla ha terminado... pero no es titular en el Barça ni lo ha sido con la selección española en el Mundial, donde Luis Enrique le dio un papel testimonial. De momento, Ansu espera acontecimientos. Los tres próximos partidos de Liga, que Lewandowski no podrá jugar por sanción, servirán para calibrar si Xavi confía de verdad o no en él. Es una extraordinaria oportunidad para darle a Ansu continuidad, que es lo que reclama para poder recuperar su mejor versión. En función de lo que suceda, empezará a meditar su futuro. Tiene importantes ofertas de la Premier, pero quiere seguir en el Barça. Jugando, claro...