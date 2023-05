Entre Ansu Fati y Aubameyang

El devenir de la temporada ha demostrado que más allá de Lewandowski, al Barça le han faltado delanteros con gol. Afortunadamente, en la Liga no ha sido problema, pero es evidente que es una cuestión a solucionar de cara a la próxima temporada, en la que se presentan varios escenarios a tener en cuenta.

Veamos, primero, los motivos por los que se ha producido esta circunstancia: Ansu Fati era el jugador destinado a ser el segundo máximo goleador del equipo, pero no ha recuperado el ritmo competitivo en los tiempos previstos tras su lesión y ha trastocado las previsiones de los técnicos. Otro caso, y otra cosa, es Ferran Torres. También ha estado por debajo de las producción goleadora que se le debe exigir a un delantero del Barça, pero su rol no es el de alter ego de Lewandowski. Y Dembélé y Raphinha son extremos, no entran en esta ecuación.

LAS OPCIONES

Llegados a este punto, el Barça mira al mercado y debate entre dos posibilidades. Fichar talento joven, Vitor Roque, o ir a por un veterano contrastado que acepte ser el segundo de Lewandowski. La primera opción es cara pero valiente; la segunda, barata pero cortoplacista. Volvemos a Ansu Fati: la gran cuestión es si se le da otra oportunidad o se le releva y, sobre todo, por quien se le releva. Si es por Vitor Roque, es apostar por más futuro, cambiar el protagonista ya que se entiende que Fati no evolucionará más. El dinero del traspaso de uno para fichar a otro. Vale. Si es por Aubameyang, estamos entre el futuro y el casi pasado. 20 años contra 33. Auba puede ser una solución al problema para un año, pero recuperar a Fati sería asegurarse muchos años sin problemas. Con todo, me temo que la gran decisión se tomará por parámetros económicos. Todo lo que se ingresara por un traspaso de Fati sería beneficio, es decir, pasta para convencer a Tebas y poder traer a Messi, entre otras cosas. Si ha de ser así, un servidor no dudaría: traspaso con cláusula de recompra, no fuera a ser que nos arrepintiéramos, pues Aubameyang o similar (Firmino) son un parche temporal.