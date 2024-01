Alcaraz: "Mi objetivo es claro: ganar otro Grand Slam e igualar 2023"

El tenista español Carlos Alcaraz desveló en la rueda de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que su objetivo para este año es ganar al menos un Grand Slam y repetir lo que hizo en 2023.

Alcaraz, que convenció este viernes con una firme victoria (6-4 y 6-2) sobre el noruego Casper Ruud en un partido de exhibición, agregó que a principios del año pasado dijo que su objetivo era igualar el 2022, temporada en la que consiguió su primer slam en Estados Unidos, así que confía en que esta temporada se repitan los logros del 2023, en la que logró la corona en Wimbledon en una final épica ante el serbio Novak Djokovic (1).

"Estoy muy motivado, espero que sea tan buena como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno. Dentro y fuera de la pista, todo el mundo puede mejorar algo. No soy perfecto", admitió.

El murciano, que accedió a la rueda de prensa con el que será su entrenador durante este torneo, Samuel López, y su representante Albert Molina, explicó que tiene aspectos positivos pero que también sale ganando por la experiencia que maneja su actual preparador.

"Es duro no tener a Juan Carlos (Ferrero) porque viaja casi siempre. Sólo se pierde uno o dos al año. Tengo a Samu conmigo. Es un gran entrenador, entrenó a Juan Carlos. Tengo una gran confianza en él. Puedo aprender mucho de él", añadió.

-"Acabamos la temporada muy tarde. Preferí tener vacaciones para recuperar mi cuerpo y mente. Está claro que prefiero tener una buena pretemporada, necesitamos cinco o seis semanas pero no tenemos tiempo. Preferimos esta vez venir directamente al Grand Slam", comentó respecto a la decisión de no haber competido en ninguno de los torneos previos al Abierto de Australia.

El segundo clasificado mundial, que se enfrentará este martes al francés Richard Gasquet en primera ronda, comentó que ha ido mejorando ciertos aspectos desde que llegó este domingo a Melbourne.

"La verdad es que no me acuerdo muy bien. Me he ido encontrando muy bien después de los entrenamientos. En la academia había hecho buenos entrenamientos, pero no es lo mismo porque aquí entrenas con los jugadores que vas a competir. He ido mejorando estos días. Físicamente me encuentro muy bien y tenísticamente también", argumentó.

Alcaraz prefirió no desvelar los aspectos en pista que ha mejorado durante la pretemporada, pero explicó que ha mejorado "la puntualidad y el orden".

"Dentro de pista tampoco vamos a decirlo, pero fuera de la pista puedo decir que tengo 20 años y soy muy despistado. La puntualidad puede influir dentro de la pista. Hay que mejorar como persona, el orden y la puntualidad, todo relacionado con este tipo de cosas", concluyó la principal esperanza española en un cuadro que arrancará este domingo.