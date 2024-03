Núria Castán sube al podio en las finales del FWT de Fieberbrunn

El primer evento de las Finales FWT se ha celebrado hoy jueves en el Wildseeloder para celebrar 20 años de competiciones de freeride en Fieberbrunn, 15 de ellos del FWT. A pesar de unas condiciones complicadas de la nieve, los riders han sabido dominar la cara y aprovechar todo lo que ofrecía para su creatividad. El resultado: actuaciones inolvidables en todas las categorías.

El formato de dos rondas ha añadido más emoción a la prueba, dando a los riders dos oportunidades de planchar la mejor línea posible. Esto se ha traducido en grandes líneas y saltos enormes

Victor De Le Rue (FRA) se ha coronado como campeón del mundo, asegurando la corona con incluso el YETI Xtreme Verbier todavía por disputarse. Su temporada ha sido impecable, ganando los cuatro eventos disputados y mostrando su increíble talento, técnica e inteligencia al ripar. Es el tercer título de Victor, igualando a su hermano mayor y leyenda del freeride Xavier de Le Rue.

Snowboard Masculino

Se ha acabado el juego en snowboard masculino, con el título decidido a falta de una prueba. Victor de Le Rue (FRA) ha seguido con su claro dominio en Austria, convirtiéndose en tricampeón del mundo al ganar el primer evento de las Finales FWT. Abrió su ronda con un 360 grab muy seguro, controlando las rocas en la sección media y acabando con un back 360 al final que ha impresionado a los jueces. Cuarta victoria de la temporada. Liam Rivera (SUI) no planchó la ronda que quería a la primera pero lo arregló en la segunda: agresividad y estilo a partes iguales para acabar segundo. El rookie Timm Schröder (GER) fue tercero gracias también a una mejora en la segunda bajada.

"Estoy muy contento de volver a ser campeón del mundo y ganar 4 competiciones de 4 disputadas me llena de orgullo. Esta temporada estoy extremadamente satisfecho con mis rondas; hoy las condiciones eran difíciles y no tuve la primera bajada deseada. Sin embargo, supe sobreponerme y mejorar en la segunda para llevarme la victoria", apunta Victor de Le Rue, ganador del Fieberbrunn Pro 2024 y Campeón Mundial FWT.

Esquí Femenino

Astrid Cheylus (FRA) se ha llevado su segunda victoria en el FWT, haciéndose con el liderato de la categoría y superando a su compatriota Manon Loschi. En su segunda ronda, Cheylus escogió una línea más potente hacia el Eagle Cliff, seguido de dos backflips, con ese estilo tan limpio con el que suele bajar. Hedvig Wessel (NOR) sube al segundo lugar del podio con una primera ronda sensacional que no pudo replicar y mejorar en el segundo intento. Manon Loschi (FRA) las acompaña en el tercer lugar gracias a su primera línea. Ninguna se ha podido proclamar campeona del mundo hoy, ya que esta categoría estaba muy igualada y así sigue, a la espera del último evento en Verbier.

"Nunca imaginé que pudiera ganar una de las Finales FWT en mi primer año en el tour. Estoy muy contenta por ello. Me encanta competir con riders de la talla de las que están en mi categoría, sin duda es una motivación extra para el futuro y para el Xtreme Verbier", explone Astrid Cheylus, ganadora del Fieberbrunn Pro 2024

Snowboard Femenino

Erin Sauvé (CAN) arrasó con la ronda que la ha llevado a su primera victoria, empezando con un gran cortado y dejando detallitos en la última sección para conseguir una bajada sólida que se ha llevado un impresionante 90.33. Anna Martinez (FRA) sacó su mejor versión desde el principio para hacerse con el segundo lugar y demostró en las dos rondas por qué está entre las mejores. Mientras, la estrella española Núria Castán Barón (ESP), que tenía la oportunidad de conseguir el título, ha finalizado tercera. En su segunda ronda tuvo una caída después de intentar el cortado más grande de su categoría, pero a pesar de ello se mantiene de amarillo en la clasificación. Con el YETI Xtreme Verbier por delante y el título en juego, las tres primeras están muy apretadas y cualquier cosa puede pasar en el Bec des Rosses.

“Estoy muy emocionada y orgullosa de mi primera bajada. No me creo que haya ganado aquí en Fieberbrunn y que haya tenido la oportunidad de sentarme en el hotseat. Nada me haría más feliz que ganar la primera de las Finales FWT. Creo que esta victoria me dará confianza para Verbier, ya tengo ganas de ver hasta dónde puedo llegar”, declara Erin Sauvé, ganadora del Fieberbrunn Pro 2024.

Esquí Masculino

El nivel en Esquí Masculino parece que sube competición tras competición, con hasta siete riders superando los 90 puntos por segundo evento consecutivo. Hoy, el rookie Ben Richards (NZL) lo dio todo y se quedó el mejor cajón del podio para él, consiguiendo su primera victoria en el Pro Tour con la ronda más rápida del día, llena de saltos y con un increíble 360 en lo alto del siempre impresionante Häusl Cliff en su segunda bajada.

El actual líder del ranking Max Hitzig (GER) tenía la oportunidad de asegurar el título pero acabó segundo. Este resultado lleva el desenlace a la última competición. Aunque Max sigue liderando la clasificación, las cosas se aprietan por detrás. Marcus Goguen(CAN), liberado tras su victoria en el Georgia Pro, se aseguró el tercer puesto en el podio. Empezó con una buena primera ronda y aunque parecía que iba a mejorar en la segunda, no la terminó.

“Ganar en Fieberbrunn, la primera de las dos Finales FWT, significa mucho para mí. He trabajado duro en el FWT Qualifier y en las Challenger Series para estar aquí. Ganar una categoría tan disputada no entraba en mis planes y me hace muy feliz”, apunta Ben Richards, ganador del Fieberbrunn Pro 2024.