Purdy desafía la historia en la NFL: un sueldo de 'risa', favorito al MVP y...¡que paga el alquiler a medias!

La NFL, como las otras grandes ligas estadounidenses, es una máquina de crear narrativas en torno a sus jugadores y franquicias, pero el caso de uno de ellos sobresale por encima del resto en la actual temporada. Brock Purdy, quarterback de San Francisco , se está haciendo un nombre propio en los libros de historia del deporte.

Un relato como ninguno

Brock fue seleccionado en la última posición del draft de 2022, llevándose consigo la reputación de 'Mr Irrelevant', término usado para referirse al último pick (262o) del 'sorteo' en la NFL. Escogido por los legendarios 49ers de San Francisco, ni el propio jugador ni la franquicia podían siquiera imaginarse lo que el futuro les iba a deparar. Superó los cortes de plantilla de inicio de campaña - algo que no todos pueden decir tras salir en séptima ronda - e incluso saboreó la titularidad ya en su año rookie, tras la lesión del entonces mariscal del equipo Jimmy Garoppolo.

Brock Purdy ya es historia de la NFL / CARY EDMONDSON

El fenómeno Purdy no tardó en estallar. Rompió todas las marcas previas de los 'Mr Irrelevant' anteriores y fue capaz de ganar todos los partidos como titular, en unos 49ers que partían como grandes favoritos a la SuperBowl y con una de las plantillas más talentosas del planeta. Lo que era un cuento de hadas se convirtió en pesadilla en los playoffs. Brock sufrió una importante lesión en la final de conferencia ante Eagles, que acabaría eliminando a los de la Bahía con autoridad y dejándolos sin el sueño del anillo de campeón. Pese al infortunio, la narrativa alrededor de Brock paralizó a todo Estados Unidos, expectante de cómo se desarrollaría su segunda campaña en la élite. Muchos expertos fueron escépticos sobre nivel real y achacaron su rendimiento a la suerte y al talento coral de su equipo. Nada más lejos de la realidad.

Candidato al MVP

El segundo año de Brock Purdy como mariscal titular de la NFL ha callado todas las dudas sobre su capacidad para liderar una ofensiva. Más allá de mejorar lo visto en su campaña rookie, el jugador formado en Iowa State ha evolucionado al siguiente escalón, convirtiéndose en uno de los quarterbacks que mejor gestiona los partidos y con mejor temple. Su candidatura al MVP es clara, y según los rankings más importantes del país norteamericano, es claro favorito a llevarse el galardón. Estos son sus números:

1 o en touchdowns de pase (29)

1 o en yardas por pase (9.9)

2 o en yardas aéreas (3795)

2 o en porcentaje pases completados (69.8)

1 o en QB rating (119.0)

1o en victorias entre Quarterbacks (11)

Pese a estar rodeado del mejor ecosistema de toda la liga, con Shanahan en los banquillos y armas como McCaffrey, Samuel, Ayiuk y Kittle en el verde, el caso de Purdy es algo único en la historia de la NFL. Nunca un 'Mr Irrelevant' había logrado ni una ínfima parte de lo que ha hecho él en la liga. Brock, no tan solo opta a ser el MVP de la 22/23, sino que lidera al principal equipo favorito para coronarse en la próxima Super Bowl, que se disputará en Las Vegas en febrero.

Un sueldo 'de risa'

Por su condición de Mr Irrelevant, el contrato del pasador es uno de los 'peores' de toda la competición. Es decir, juega a la altura de los mejores con una nómina digna de un 'jornalero' de la NFL. Al ser seleccionado en el puesto 262, Purdy acordó 3.7 millones para sus primeras 4 temporadas, con un promedio anual de tan solo....¡934.000 dólares!. Los jugadores elegidos en rondas bajas, si llegan a entrar en 'roster' definitivo', tan solo pueden cobrar un máximo estipulado, de ahí el por qué de este montante tan bajo.

Para poner en contexto, el de San Francisco es el quarterback titular peor pagado del campeonato. No llega al 'kilo' por temporada y está a galaxias de las estrellas de la competición: Burrow (55M), Herbert (52.5M), Lamar (52M), Mahomes (45M) y una larga lista donde incluso se encuentran suplentes o jugadores que raramente saltan al 'emparrillado'.

Brock Purdy en el túnel de vestuarios / San Francisco 49ers

"Financieramente, no sería capaz de cubrir eso" bromeó Brock tras ver como uno de sus compañeros regalaba palos de golf de altísima gama a todos los miembros de la línea ofensiva, un gesto que suelen tener los quarterbacks con sus 'protectores' pero que Purdy no puede permitirse. Incluso afirmó el pasado octubre a la NBC que se divide el alquiler con un amigo y sigue conduciendo un humilde Toyota Sequoia. "Tengo una vida simple" aseveró.

El caso de este chico de tan solo 23 años (casi 24) es único, una 'rara avis' en esto de la NFL donde los talentos generacionales suelen salir en los primeros puestos del draft y en el que cada vez más escasean este tipo de perfiles. El ejemplo más parecido al de Purdy no es otro que el GOAT (Greatest player of all time) de esto, un Tom Brady que salió en sexta ronda (pick 199) y que construyó en los Patriots de Nueva Inglatera una de las dinastías más dominantes en la historia del deporte, con 7 anillos en sus dedos. Brock parece estar destinado a la grandeza.