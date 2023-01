La NFL volverá a Londres y Alemania en 2023

La liga de futbol americano ha anunciado a través redes sociales que volverá a disputar partidos en la capital inglesa y alemana Algunos de los equipos confirmados hasta el momento son Bills, Titans, Jaguars, Chiefs y Patriots

La NFL ha anunciado este jueves que los partidos de la mejor competición del mundo volverán a la capital de Inglaterra, Londres, y a la capital alemana de Múnich, dos de las principales sedes internacionales de la liga.

A través de un vídeo en redes sociales protagonizado por la estrella del Tottenham Harry Kane, la NFL ha dado a conocer que Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans son algunos de los elegidos para disputar este partido internacional en el Reino Unido.

Desde que Dolphins y Giants abrieran la veda en 2007, la competición organiza anualmente partidos en Londres en los estadios de Wembley y ahora también en el Tottenham Hotspur Stadium, este último acabado de construir en Abril de 2019.

La NFL también ha dado a conocer que se volverán a jugar partidos también en Múnich, como ya hicieron Seahawks y Buccaneers hace unos meses. Dos de los equipos ya confirmados para la capital germana son Kansas City Chiefs y New England Patriots.

Una vez finalicen los playoffs, la liga dará a conocer los demás participantes de estos encuentros internacionales. Los interesados ya pueden registrarse en NFL.com para conocer más detalles sobre la venta de entradas, que se abrirá mediados del próximo verano.

BREAKING: The @BuffaloBills and @Titans will both play games at Tottenham Hotspur Stadium during the 2023 season.



The @Chiefs and @Patriots head to Germany as part of five International Series matchups, with @JaguarsUK in action at Wembley once again. pic.twitter.com/diamh8ggO5