Maya Turner, la primera jugadora en jugar y marcar en un partido de fútbol americano

La jugadora de los Bisons de la Universidad de Manitoba hizo historia al ser la primera mujer en jugar y marcar en un partido de fútbol americano de U Sports Turner anotó el gol que dio la victoria a su equipo, lo que redondeó un día inolvidable para ella y para el fútbol americano

Turner se convirtió en la primera mujer en jugar y anotar en un partido de fútbol americano de U Sports de temporada regular y culminó con un gol de campo ganador para llevar a los Bisons a superar a los Rams de la Universidad de Regina 27-24 en IG Field.

La jugadora de 21 años jugó la competición U Sports, la marca nacional del deporte universitario en Canadá que cuenta con 57 escuelas y 15.000 estudiantes-atletas. U Sports es la alianza que reúne a todos los deportes universitarios del país.

"Estoy muy emocionada. Fue una experiencia tan irreal", dijo Turner después del partido. "Creo que desde el último gol de campo he estado llena de adrenalina y emoción. Ganamos un partido importante, un partido muy reñido. El equipo luchó hasta el final. Estoy orgullosa de todos", afirmó de manera emocionada al término del partido.

El fútbol americano nunca contó con la presencia de ninguna mujer, hasta que por fin se hizo posible este hito. Turner además marcó el gol de la victoria, desde 21 yardas para darle a Manitoba la ventaja. Turner también convirtió sus tres intentos de puntos extra para contribuir con un total de nueve puntos en el juego. El debut soñado para la joven que ya es considerada como una 'pionera' en su país.

La historia de sacrificio de una luchadora y pionera

Turner creció en una familia de deportistas en Minnesota. Su padre jugó al hockey universitario en Michigan State, su hermana jugó a fútbol americano en la Universidad De Paul en Chicago y profesionalmente en Portugal, y su madre fue gimnasta y saltadora en la escuela secundaria. Siguiendo a su hermana, Turner comenzó su carrera deportiva universitaria jugando fútbol americano en la Universidad Loyola en Chicago. Pero de cara a su segunda pretemporada con el equipo, decidió alejarse del deporte.

"El fútbol simplemente no era lo que quería hacer, simplemente sabía que no quería hacerlo más, no me hacía feliz y quería hacer otras cosas en mi vida. Solo sabía que había que terminar con el fútbol".

En el otoño de su segundo año en Loyola, Turner estaba caminando por el patio y encontró al equipo de fútbol americano de la escuela promocionando sus pruebas. Hablar con los jugadores en su stand le recordó cuánto le encantaba ver fútbol cuando era niña y cómo siempre quiso patear goles de campo. Una decisión de volver, que cambió su vida.

"Siempre decía 'si fuera un niño, jugaría al fútbol', pero simplemente no hay oportunidades así para las niñas", explicó. "Pero luego pensé: ¿Qué me detiene? Si quiero jugar al fútbol, debería intentar jugar al fútbol". Turner no se rindió pese a no ver posible las oportunidades a las mujeres en el fútbol americano.

El gran paso que marcó todo para Turner

En 2022 dio un paso importante, cuando se apuntó a múltiples campamentos en Estados Unidos para mejorar su técnica de pateo. Después de varias patadas de salida y tiros de campo, recuerda haber sido clasificada entre el puesto 15 y 20 entre 200 atletas en el evento. Allí se le abrió más la visión de que porque no podría jugar a fútbol de manera profesional y empezó a mandar correos electrónicos para buscar sitio en un equipo masculino.

Dobie, entrenador con quien después debutó en la liga, invitó a Turner y a su familia a ir a Winnipeg en la primavera de 2022 para evaluar sus habilidades en persona. El técnico recuerda que fue un día frío y dijo que el personal de las instalaciones recomendó no patear en el campo con temperaturas semicongelantes. Pero lo hicieron de todos modos. Turner superó superó en patadas a Dobie hasta que llegaron a la yarda 45 cuando él la superó ligeramente en patadas. Gavin Cobb, receptor de los Edmonton Elks y ex Bison, también estuvo allí y le dijo al entrenador en jefe "ella es la auténtica". Se decidió que era una gran incorporación para el equipo universitario.

Ahora, espera no ser la última mujer joven en experimentar este sentimiento. El mensaje de Turner a las mujeres jóvenes que tienen aspiraciones similares de jugar en deportes dominados por hombres es simple: "realmente no tienes nada que perder". La igualdad de condiciones para Turnes es innegociable: "No dejes que ser mujer te frene porque si puedes competir, entonces puedes competir". Turner ya es todo un ejemplo para las deportistas que luchan por hacerse un hueco en la élite: "Por mujer no debes cambiar tus objetivos".