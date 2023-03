Vuelve la ilusión a Chicago

Los de Chicago lograron una victoria (109-105) importantísima en la pista de los Philadelphia 76ers La mejoría es notoria: desde el cierre de mercado tienen la mejor defensa y el quinto mejor récord de la NBA

Nadie los había tenido en cuenta. O por lo menos no hasta ahora. Pero los Chicago Bulls son uno de los equipos más en forma de la NBA. Pese al duro revés con Lonzo Ball, que incluso podría perderse la próxima temporada íntegra, se han convertido en la mejor defensa -110.0 de rating- y el quinto mejor balance (8-4) de la liga desde el cierre de mercado.

Los de Billy Donovan lograron una victoria (109-105) capital ante los Philadelphia 76ers para su aspiraciones en la postemporada. Actualmente son décimos en el Este con dos partidos de ventaja sobre los Wizards (11º / 32-39), pero con un registro todavía mejorable: 34-37. Encadenan, además, tres victorias sumando Wolves (139-131) y Heat (113-99).

El equipo estuvo comandado por sus tres principales estrellas: DeMar DeRozan (25+8), Nikola Vucevic (21+12) y Zach LaVine (26) brillaron sobre Joel Embiid y James Harden, los dos líderes de los de Pensilvania. Fueron vitales también jugadores que como Coby White (11) o Derrick Jones Jr. (10), que dejó la jugada del partido, saliendo desde el banquillo.

