¿Un último paso de los Phoenix Suns?

La primera bomba del mercado ha caído en Arizona. Tras el desembarco de un jugador tan determinante como Kevin Durant a principios de año, la franquicia de la NBA ha conseguido el traspaso del escolta de los Washington Wizards, Bradley Beal, en lo que es una apuesta clara por nutrir con talento de rendimiento inmediato el ambicioso proyecto deportivo.

El equipo, de alguna manera, hipotecó su rotación y, sobre todo, su futuro para consechar el éxito en forma de primer anillo. La fórmula, en su primer intento, no salió como se esperaba. Los Nuggets de Jokic sacaron a la palestra todas las fisuras de un equipo tan talentoso como estancado. Y el primer sacrificado fue Monty Williams, que se quedó a las puertas del anillo hace justo dos años. En su lugar ha aterrizado un Frank Vogel que ya sabe lo que es campeonar en la NBA y cuyo pragmatismo y mano dura le pueden dar el salto definitivo a un equipo que, además de Booker y Durant, contará con Beal. Sin duda, uno de los favoritos. Y todo un aspirante al anillo.

El buen trabajo realizado en los Suns en el último lustro no ha tenido todavía premio. Finalista en 2021 y mejor equipo de la temporada regular en 2022, la postemporada se ha convertido en una pesadilla. Unos Dallas Mavericks liderados por Doncic y Brunson frustraron el sueño en una agónica serie a siete hace un año en las finales de conferencia y los Denver Nuggets se han regodeado en la herida en esta edición. Un 4-2 que fue tan duro como representativo: los Suns, que ya sufrieron para deshacerse de los Clippers en primera ronda, no fueron competitivos y solo la inspiración de sus dos estrellas maquillaron un escenario desolador.

BREAKING: The Washington Wizards are trading three-time All-Star Bradley Beal to the Phoenix Suns for Chris Paul, Landry Shamet, a handful of second-round picks, and multiple pick swaps, league sources tell @TheAthletic @Stadium.