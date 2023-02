Durant, la pólvora que le faltaba a los Suns para dominar el 'salvaje oeste'

Los Suns se aferran a la oportunidad de conquistar otra vez la conferencia oeste Kevin Durant coloca a la franquicia como seria aspirante al título

Los compañeros de 'The Dawn of The Suns Podcast' pedían hace escasos días que Mat Ishbia, nuevo propietario de los Suns, llegara a la franquicia como Jesús Gil al Atleti con Futre: Dicho y hecho. Durant llega a Arizona.

Un traspaso que ha dinamitado la tranquilidad con la que se iba a cerrar el mercado de la NBA y que ha puesto de manifiesto que en esta liga, las urgencias todo lo pueden. En medio de una temporada que apuntaba a más bien poco, Phoenix hipoteca su futuro para competir ya mismo por el anillo.

Lo hacen a cambio de uno de los mejores jugadores de la liga que, pese a las voces que apuntan que su peak ya pasó, estaba promediando en Brooklyn la friolera de 29.7 PPG, 6.7 RPG, 5.3 APG, 55.9% FG, 37.6% 3PT y 93.4% en FT.Un anotador tan histórico como controvertido que tendrá la misión de cuajar de inmediato con Booker, Paul, Ayton y compañía para el asalto de una conferencia oeste que pide a gritos un contender serio que de verdad quiera llegar a las finales.

A cambio, se va para Brooklyn todo el futuro de los Suns. O lo que es lo mismo: Mikal Bridges, Cam Johson y cuatro primeras rondas con un swap. Ishbia da un golpe de efecto a la liga en sus primeras horas como propietario elevando lo suficiente la apuesta como para hacer que en Arizona se vuelva a soñar con el ansiado primer anillo.