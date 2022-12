Tatum arrasa a los Bucks con 41 puntos y deja sin regalos a Antetokounmpo

La estrella de los Boston Celtics volvió a firmar un partido para el recuerdo con una actuación colosal Giannis 'se quedó' en 27 puntos y no pudo evitar la derrota de los Bucks en el Garden

Los Boston Celtics se impusieron en el día de Navidad a los Milwaukee Bucks (139-118) en un enorme partido de sus dos estrellas, Jayson Tatum y Jaylen Brown, que combinaron para setenta puntos y frustraron a un griego Giannis Antetokounmpo que jamás se encontró cómodo en el partido. Los 139 puntos anotados por Boston suponen el récord de anotación de la franquicia en un partido disputado en el día de Navidad.

Fue el octavo partido con más de 70 puntos entre Tatum (41) y Brown (29), que demostraron también el día de Navidad que son una de las mejores duplas de la NBA. El balance en esta temporada es de siete triunfos sin derrotas cuando ambos suman estas cifras. Tatum acabó con 41 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y tres robos, mientras que Brown aportó 29 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

En los Bucks, Antetokounmpo anotó 27 puntos, con nueve rebotes y tres asistencias, mientras que Jrue Holiday metió 23 puntos, con seis rebotes y siete asistencias. Es la tercera derrota consecutiva de los Bucks, que volvieron a tener la ausencia de Khris Middleton por quinto partido consecutivo. Los 27 puntos de Antetokounmpo y los 23 de Jrue Holiday no sirvieron para combatir ante unos Celtics con muchísima confianza.

El inicio de partido fue un verdadero regalo de Navidad con muchísima anotación. En tan solo cuatro minutos todos los jugadores en pista aportaron al menos una canasta de campo, con excepción de Marcus Smart. Los Celtics tomaron ventaja en el luminoso gracias a su inspiración desde el triple, convirtieron cinco de los seis que intentaron, y obligaron a Mike Budenholzer a solicitar tiempo muerto. Era la máxima renta hasta entonces con siete puntos de distancia respecto a los Bucks (19-12). Con una canasta desde casi el centro del campo y sobre la bocina, Sam Hauser cerraba el primer cuarto y ponía al Garden en pie. Eran ocho puntos de distancia entre ambos, 36-28.

Los Bucks se acercaron y redujeron la distancia. Fue en los minutos sin Antetokounmpo cuando Milwaukee logró aproximarse más y eran los últimos instantes del segundo cuarto que terminó con mucha igualdad (62-61). Giannis continuó en su particular calvario de la noche, ante una defensa de los Celtics que no le permitía pisar la pintura, el lugar donde el griego se siente más cómodo y determinante. Al cerrar el tercer periodo únicamente pudo convertir una canasta desde la zona.

Siguió asumiendo muchos lanzamientos, pero quedó claro que en la media distancia no tiene la misma efectividad. El plan de Joe Mazzulla con el griego le funcionó. A la frustración de Antetokounmpo se le sumó que el partido de Tatum sólo fue a mejor, muñeca caliente y mucha anotación, 39 puntos hasta entonces con 20 de ellos sólo en el tercer cuarto. Además sirvió tiros cómodos a compañeros que correspondían con acierto desde el perímetro como Derrick White o Grant Williams.

A tres minutos para el final, tanto Mazzulla como Budenholzer consideraron que el resultado ya no se modificaría y sentaron a todos sus titulares. Con el definitivo 139-118 los Celtics ponen distancia de dos partidos respecto a Milwaukee en lo más alto de la Conferencia Este.