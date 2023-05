Ricky Rubio: "Estoy empezando a pensar en mi regreso"

Al base catalán de 32 años aún le restan dos temporadas con los Cleveland Cavaliers pero no está seguro de que vaya a cumplirlas Me gustaría jugar un año en Italia, aunque noto que quiero volver a estar cerca de casa", asegura el de El Masnou

Ricky Rubio tiene ganas de volver a Europa y es que cada vez le queda menos tiempo de estar en la NBA. Al base catalán de 32 años aún le restan dos temporadas con los Cleveland Cavaliers pero no está seguro de que vaya a cumplirlas.

En una reciente entrevista en el podcast de La Sotana, el jugador de El Masnou dejó entrever sus planes: "Me empiezo a plantear mi regreso. Me quedan dos años de contrato, quizás uno, ya veremos".

Y avanzó que quiere regresar a sus raíces: "Volver a casa, a Barcelona. Cerca de casa", un deseo que incluye a la Penya, el Barça o incluso el Girona.

Pero tampoco descarta vivir en otro país mediterráneo, como Italia: "Me gustaría jugar un año en Italia, siempre lo he dicho. Me gusta el país, el idioma, la comida. Pero quizás es demasiado tarde y no me dejan".

Ricky volvió a jugar este año después de una grave lesión de rodilla y no terminó de recuperar el nivel mostrado en la temporada 2021-2022, cuando jugó su mejor baloncesto en la NBA y promedió 13,1 puntos, 4,1 rebotes y 6,6 asistencias por partido en 28,5 minutos de media y 34 partidos con Cleveland. En su regreso, en 33 partidos, se quedó en cifras más modestas: 5,2 puntos, 2,1 rebotes y 3,5 asistencias con 17,2 minutos de media de participación.

Rubio admitió que en algún momento se planteó la retirada: "En algún momento me lo planteé, pero poco rato. En algún momento, creo que es algo que le pasa a todo el mundo. Vives 12 años en Estados Unidos, estás muy lejos, y yo soy mucho de estar en casa", reconoce.

De momento no se ha especulado todavía con un posible traspaso en los próximos meses y no parece que vaya a salir de los Cavs, donde es un jugador muy respetado.

Ricky reconoce que tiene no obstante que mejorar su puesta a punto: "Necesito coger más fuerza en el tren inferior y ver qué es lo mejor para mí. Siempre quiero competir, y la Copa del Mundo es algo especial también, pero me tomaré mi tiempos".