NBA Draft 2023: Estos son los mejores talentos

Victor Wembanyama, salvo sorpresa monumental, será seleccionado en el primer pick por San Antonio Spurs Brandon Miller, Scoot Henderson o los hermanos mellizos Thompson son otros grandes talentos de esta camada

El Draft 2023 de la NBA se presenta como uno de los más brillantes de los últimos años, y más allá de contar con el talento generacional de Victor Wembanyama, hay otros jugadores con enorme proyección que están pasando por debajo del radar y pueden causar gran impresión en la liga.

A San Antonio Spurs le tocó 'el gordo' el pasado 15 de mayo, nunca mejor dicho, y es que los tejanos fueron los grandes afortunados en la noche de lotería del draft tras embolsarse el Pick 1 del sorteo, el más esperado desde el de los Cavaliers en 2003, año en que draftearon en lo más alto a Lebron James. Wembanyama, como 'prospect', está a la misma altura que la leyenda de Akron y en la NBA ya ansían su llegada.

Nunca antes se ha visto algo similar a Victor Wembanyama en la NBA. El francés ya es el jugador más esperado en el proceso predraft desde Lebron James a principios de siglo o Kareem Abdul-Jabbar en 1969, y posee una mezcla de cualidades atléticas y talento en sus manos destinada a marcar una época en el baloncesto.

En Estados Unidos lo consideran ya como un 'point-center', término que se usa para calificar a un jugador de grande estatura que se mueve como un base, pero la realidad es que 'Wemby' eleva esta categoría a otro nivel. A sus 19 años, mide 2,20 cm y posee una envergadura de 2,31, unas dimensiones que hacen que sea prácticamente indefendible cuando se planta delante de sus rivales, a los que sortea a placer.

Victor puede hacer todo sobre la pista: dominar en el poste, tirar por encima de sus rivales en suspensión, lanzar de tres, de media distancia, correr al contrataque con o sin balón.. y un largo etcétera que hacen del galo un talento con potencial de 'GOAT' que puede colocarse ya entre la élite de la NBA en su primer año. El suelo de Wemanyama es muy alto, pero su techo puede ser algo nunca antes visto encima de una cancha de baloncesto.

Si hay dos hombres damnificados por el 'unicornio' Wembanyama son Brandon Miller y Scoot Henderson, jugadores que en cualquier otro Draft se disputarían el primer puesto pero que este año ocuparán el segundo y tercer lugar. Pese a esto, tienen un potencial descomunal y poseen unas características perfectas para irrumpir de manera imemdiata en la liga.

Miller, alero formado en Alabama, ha promediado 18.8 puntos y 8.2 rebotes en su único año universitario, curso que le ha bastado para demostrar su talento innato para anotar desde todos los ángulos. El jugador de 20 años y 2,06 metros es un creador de tiros por naturaleza con increíbles dotes en el interior y exterior. Posee un buen 'paquete' de movimientos en penetraciones pero no renuncia en lanzar de tres después de dribling, atributos a los que suma unos buenos instintos defensivos y una gran lateralidad en sus pasos. En Estados Unidos lo comparan con Paul George, uno de los anotadores más ingeniosos de la última década.

Scoot went for 29/9/5 in G League Ignite's win. The 18 year old is Projected #2 pick in 2023 NBA Draft pic.twitter.com/ynr9SVqVyX