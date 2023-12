Minnesota Timberwolves, licencia para soñar

El cuento de hadas este inicio de temporada en la NBA tiene nombre y apellido: Los Timberwolves de Minnesota, tras casi dos meses de competición, son el equipo que mejor balance ostenta (18 victorias y 5 derrotas), conformando un esquema defensivo que se ha convertido en una 'pesadilla' para cualquier entrenador rival.

Hace muchos años que no se disfrutaba tanto del baloncesto en el estado de Minneapolis. Desde que Kevin Garnett los llevara en volandas hacia las finales de conferencia allá por 2004, los Timberwolves naufragaron 13 temporadas sin entrar a playoffs, una maldición que se rompió en 2018 y que sentó las bases de un proyecto que ahora sacude el deporte estadounidense.

Edwards es el 'elegido'

Durante la noche del Draft de 2020, los de Minnesota, que venían de ganar tan solo 14 encuentros en 'regular season', se llevaron la lotería, nunca mejor dicho. Tras una década con muchas primeras rondas decepcionantes (Okogie 2018, Markkanen 2017, Kris Dunn 2016 o incluso Wiggins en 2014), esta vez sí que eligieron sabiamente con el pick número 1; un Anthony Edwards que venía de romperla en Georgia y que se erigió rápidamente como la gran esperanza para el futuro.

En su cuarta temporada como profesional, 'Ant' ya ha demostrado ser uno de los anotadores más feroces de todo el planeta. El alero de 1'93 destaca por castigar al rival con un dominio físico abrumador, ya sea atacando el aro en penetración o lanzando por encima de su defensor gracias a su envidiable verticalidad. El inicio de curso para Edwards ha ido de más a menos, pero sus 23.6 puntos y 5.2 asistencias por partido le están valiendo al equipo para colocarse en lo más alto de la Oeste.

La mejor defensa de la NBA

Si por algo destaca el conjunto dirigido por Chris Finch, entrenador a los mandos desde 2021 y recientemente nombrado técnico del mes en noviembre, es por su sistema defensivo infranqueable. Rudy Gobert (2 tapones p.p) y Karl Anthony Towns (21.6 ppp) , dos 'gigantes' en el interior, están siendo los motivos de peso para que Minnesota sea la número uno en este lado de la cancha. Dejando ya aparcados los problemas de convivencia que ambos pívots vivieron en su primer año juntos, ahora todo parece encajar. Cabe recordar que la franquicia de 'los lobos' se hipotecó para traer al francés y conformar este tándem, enviando 4 primeras rondas y Lauri Markannen al Utah Jazz el verano del 2022. El tiempo pone las cosas en su sitio.

NBA - Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks / AGENCIAS

Son la número uno en rating defensivo (106.5) y los segundos que menos puntos encajan por contienda (105.5). Además, son el equipo que limita mejor el acierto rival en cuanto a porcentaje de tiros de campo, dejándolos en tan solo 43.2%, y el tercero mejor en esta estadística desde la línea de 3, con 33.2% de acierto. Celtics, Nuggets, 76ers y Thunder, cuatro 'peces gordos' de la NBA, ya han pasado por la palestra y saben lo que es perder ante estos Timberwolves.

Tras más de una veintena de jornadas disputadas, los chicos de Finch son los únicos de toda la liga que no han perdido dos encuentros consecutivos, a lo que suman un casi excelente 10-1 favorable en casa, el siempre complicado (y frío) Target Center.

¿Hay motivos para soñar?

Es difícil soñar en cotas altas ya en el primer año de eclosión de proyecto, pero si la NBA nos ha demostrado algo, es que en esta liga no debemos dar nada por sentado. Si no, que se lo cuenten a los Miami Heat, que el curso 22/23 firmaron una de las mayores sorpresas que hemos visto en la historia reciente.

Más allá del 'Big Three', Finch cuenta con otros hombres que están rindiendo muy por encima de lo que el público general esperaba. Mike Conley, un veterano curtido en mil batallas, está viviendo una segunda juventud en estos Timberwolves, siendo el director de orquesta de la unidad ofensiva. Es el 4o mejor de toda la liga en ratio asistencias/pérdidas, con 5.8, a lo que suma 11.5 canastas por contienda y un magnífico 43% en triples.

Otro compañero que se está haciendo un nombre propio es Naz Reid, tercer máximo anotador del conjunto con 13.4 puntos Y al que incluso Luka Doncic alabó tras su estelar actuación (27p y 7/11 en triples) ante Mavericks: "Fue el factor 'X'. Es un increíble jugador y nos ha hecho mucho daño. Ha hecho un partidazo"

Por el momento, la principal asignatura para la franquicia es sentar las bases del proyecto y mantenerse en lo más alto de la conferencia Oeste. La primera plaza no debería ser una obligación, teniendo en cuenta que Nuggets, Thunder, Dallas o Suns parten con plantillas más completas y potencialmente mejores de cara a playoffs. El camino es el correcto y, en la NBA, correr no es bueno si antes no has aprendido a andar.