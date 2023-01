Jokic lo retoma por donde lo había dejado

Los dos partidos de baja no detienen el ritmo del serbio, que lleva a Denver a ganar 99-98 ante los Pelicans Triple doble de 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para el doble MVP de la liga, vital en el partido ante New Orleans

El serbio Nikola Jokic regresó con los Denver Nuggets este martes tras dos partidos de baja y firmó un nuevo triple doble decisivo, el decimoquinto de su temporada y el número 91 de su carrera en la NBA, con canasta decisiva incluida para el triunfo por 99-98 contra los New Orleans Pelicans.

Jokic regresó tras perderse dos partidos por unas molestias musculares y selló, ante su público, su cuarto triple doble consecutivo, con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. El serbio, dos veces consecutivas MVP de la NBA, frustró la gran remontada de los Pelicans, que había tomado ventaja 98-97 gracias a un parcial de 10-0. Sin embargo, Jokic devolvió la ventaja a los Nuggets con 16.9 por jugar y CJ McCollum falló el triple de la posible victoria de los Pelicans, todavía sin Zion Williamson ni Brandon Ingram. La asistencia para la canasta decisiva de Jokic la dio Jamal Murray, también brillante con 25 puntos.

En los Pelicans, CJ McCollum firmó veinte puntos, pero con 0 de 8 en triples, en una noche en la que el español Willy Hernangómez aportó 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 23 minutos en pista. El puertorriqueño José Alvarado se lució con 17 puntos saliendo del banquillo, sin premio. Los Nuggets reforzaron su liderato en la Conferencia Oeste (34-14), mientras que los Pelicans sufrieron su quinta derrota consecutiva y se quedaron cuartos (26-22).

Zion, baja al menos otras dos semanas

Zion Williamson, estrella de los New Orleans Pelicans, estará de baja al menos otras dos semanas por su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, informó su equipo en un comunicado. Zion se sometió a nuevos controles que confirmaron que el jugador está "progresando" de forma positiva con su recuperación y que necesitará seguir con su rehabilitación al menos dos semanas más. El ex de Duke, que se perdió los últimos once partidos de los Pelicans tras lesionarse el pasado 2 de enero contra los Philadelphia 76ers, seguirá realizando ejercicios para "reforzar" el bíceps femoral e ir aumentando el ritmo. El cuerpo médico de los Pelicans volverá a someter a Zion a exámenes en dos semanas.

Williamson, de 22 años, tiene un promedio de 26 puntos, siete rebotes y 4.6 asistencias por partido este año.