La estrella NBA que estuvo cerca del suicidio: "Me puse una pistola en la cabeza dos veces"

Los Washinghton Wizards cerraron la temporada 2009/10 con un balance de 26 victorias y 56 derrotas, el cuarto peor balance del curso, tan solo mejorando las 12 victorias de New Jersey Nets, las 15 de Minnesota Timberwolves y las 25 de los Sacramento Kings.

Aquella floja campaña de los capitalinos trajo una enorme recompensa para la siguiente temporada, como fue, llevarse el premio de tener la primera elección del draft de 2010, teniendo la posibilidad de seleccionar a un tal John Wall, que había maravillado en High School, y que en su único año en la Universidad de Kentucky, había dejado claro que tenía mucho futuro en la mejor liga de baloncesto del planeta.

Una trayectoria empañada por las lesiones

Cinco veces All-Star de manera consecutiva entre 2014 y 2018, elegido en el tercer mejor equipo del año en 2017 y en el segundo mejor defensivo de 2015, la carrera de John Wall se empezó a torcer por las lesiones. Tras firmar en 2017, una extensión por cuatro años y 170 millones de dólares totales, llegó una operación de rodilla que le mantuvo alejado de las pistas dos meses. Y el momento más crítico, en diciembre de 2018, una lesión en el talón izquierdo, a la que luego se le añadió la rotura del Aquiles, la mantuvo curso y medio en el dique seco.

John Wall, en un partido contra los Lakers de LeBron James / EFE

Las duras confesiones de Wall

Tras todo lo vivido, a lo que también se suma el fallecimiento de familiares por la pandemia, a Wall ya se le pasó por la cabeza quitarse la vida. "Es el momento más oscuro en el que he estado, en un momento pensé en suicidarme", explicó en 'NBC Sports' y posteriormente en 'The Players' Tribune'. Además, en las últimas horas, en el podcast 'The OGs Show', presentado por los exjugadores Udonis Haslem y Mike Miller, Wall también ha explicado lo cerca que estuvo del suicidio, y la trascendencia de la salud mental.

"Me puse dos veces una pistola en mi cabeza"

"Sé lo que es y trato de decirle a la gente lo importante que es la salud mental. Tuve que ir a hacer terapia después de todo. Si no hubiese sido por mis dos hijos, me hubiera suicidado. Me puse dos veces una pistola en mi cabeza. Muchas personas cercanas a mí y mis amigos por entonces, no lo sabían", expresó un Wall que también justificó algunas actitudes llevadas a cabo en aquella época.

El momento más oscuro

"Recuerdo que salió publicado un vídeo en el que hacía gestos de bandas callejeras y otras cosas por el estilo. Era cuando estaba en mi momento más oscuro, tratando de ser feliz. Sentía que me iba de la tierra, pero veía que le iba a fallar a mis hijos".

En 2020, Wall fue traspasado a los Houston Rockets a cambio de Russell Westbrook, y la pasada campaña, vistió la camiseta de Los Angeles Clippers, con los que firmó 11,4 puntos y 5,2 asistencias de media en 34 partidos.

En busca de una oportunidad

Ahora, a sus 33 años y sin equipo, el base de Raleigh, North Carolina, y que en la campaña 21/22 llegó a cobrar casi 50 millones de dólares, busca una nueva oportunidad en la NBA.