Durant y Barkley se declaran la guerra

El jugador de los Suns, molesto con las constantes críticas del que fuera una de las leyendas de la NBA "Nunca respetaré las palabras que salen de tu boca. Tendrás que lidiar con eso", le espetó el actual jugador de Phoenix a Barkley

Charles Barkley, una de las leyendas de la NBA, nunca fue un jugador dócil ni mucho menos diplomático. Habitual a las polémicas durante su época en activo, no ha dejado de tenerlas una vez retirado y ejerciendo como comentarista.

Muchos han sido los enfrentamientos públicos que ha tenido, pero especialmente con Kevin Durant, con el que ha tenido varios encontronazos dialécticos que han hecho saltar chispas durante estos últimos años, hasta el extremo de que el jugador de los Suns le ha declarado la guerra a Barkley.

Hace poco, Durant llegó a llamar 'loco dogmático' a Barkley: "No digo que sólo tenga que hablar sobre los aspectos positivos, pero claramente hay un sesgo en el que trata de quitar a los jugadores lo bueno que hacen".

Y el que fuera jugador de los Sixers y los Suns, se refería a Durant en los siguientes términos: "Muy sensible. Gran jugador, pero pertenece a una generación de jugadores que piensa que no pueden ser criticados. No se mira al espejo y piensa '¿es una crítica justa?".

Posteriormente y en ese cruce de declaraciones, llegó la réplica de KD: "¿Es que Chuck no se cansa? Nunca respetaré las palabras que salen de tu boca. Tendrás que lidiar con eso". El actual jugador de los Suns ha declarado en varias ocasiones que respeta al Barkley jugador, pero que no piensa igual con el Barkley analista.