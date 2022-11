Brooklyn Nets, la peor defensa de la NBA

Ben Simmons, uno de los mejores defensores de la liga en el curso 2020/21, es el más señalado en este aspecto El base australiano está cometiendo faltas a un ritmo bestial y ha sido expulsado en dos de los siete encuentros que ha jugado

Tras una jornada histórica en la que jugaron absolutamente todos los equipos de la competición, esta madrugada no se ha disputado ningún partido en la NBA. Los Brooklyn Nets llegan a este breve parón de apenas 24 horas con una nueva derrota en el bolsillo, la séptima del curso, y siendo la peor defensa de toda la liga.

Uno de los más señalados en este aspecto es Ben Simmons. El base australiano, bastante limitado en ataque por su poca precisión en el tiro y el miedo a lanzar de tres, hizo de la defensa su punto fuerte. En aquella época militando en los Philadelphia 76ers, quedó segundo en la votación del 'Jugador Defensivo del Año' en la temporada 2020/21.

Sin embargo, sus número en defensa esta temporada le dejan en muy mal lugar. Según datos de la propia NBA, los rivales anotan 14,4 puntos más por cada cien posesiones cuando juega que cuando está en el banquillo.

Un problema grave con las faltas

Simmons ha estado cometiendo faltas a un ritmo bestial. que se han traducido en dos expulsiones en siete partidos que ha disputado, ante los Pelicans y los Grizzlies. En el último duelo ante los Mavericks hizo tres faltas en tan solo 16 minutos.

El australiano no se acaba de adaptar a las nuevas reglas de la NBA, que ahora penalizan con más asiduidad el tipo de contacto que emplea en Simmons en defensa. Muchas de las faltas que le señalan son tienen que ver con agarrones, empujones o bloqueos mal ejecutados cuando el rival no tiene el balón que antes no le sancionaban.

El año pasado, el jugador que más faltas se apuntó fue Karl-Anthony Towns, con 62. Si Simmons mantiene este ritmo, se iría a las 105 en una temporada completa, es decir, en 82 encuentros.

Aún no se ha adaptado a los Nets

El ex jugador de Philadelphia tiene nuevos compañeros, y aún no está en sintonía con ellos. Muchos de los problemas del equipo en defensa se deben a algo tan básico y esencial como la falta de comunicación. Estos errores grupales se acusan mucho más cuando una plantilla no está dotada de grandes defensores, como es el caso de los Nets.

Simmons es capaz de defender prácticamente todas las posiciones del campo, tanto por su presencia física (2'08m de altura) como por habilidad, pero precisamente esto le está condenando en Brooklyn. Mientras en los 76ers defendía el perímetro, el rol que tiene aquí es el de un defensor interior, emparejándose con los ala-pívots y los pívots de los rivales.

En el curso 2020/21, cuando destacó como uno de los mejores defensores de la competición, cubría a jugadores perimetrales en un 68% de las ocasiones. Este año, solo un 44%.

¿Arrastra problemas físicos?

Cuando el base australiano ha defendido el perímetro con los Nets. le ha faltado intensidad para poder frenar a los grandes jugadores del torneo. Hay que tener en cuenta que antes del duelo ante los Mavs se perdió cuatro duelos por un dolor en la rodilla, además de la lesión en la espalda que tuvo el año pasado. ¿Recuperará Simmons su mejor nivel?